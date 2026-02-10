熬夜怎麼補眠？用錯方法會更累 醫師再曝增加深度睡眠5招式

醫師蒼藍鴿今po出教學圖文，分享補眠的2大原則，以及如何增加深度睡眠的5種招式。（示意圖，取自pexels）

現代人常常因忙碌、時間不夠用，經常熬夜犧牲睡眠，不過若是想要透過補眠恢復精神，也得注意別用錯方法，網紅醫師「蒼藍鴿」吳其穎今（10）日po出教學圖文，補眠的2大原則，並分享如何增加深度睡眠的5種招式。

蒼藍鴿今於臉書粉專po出圖文，提到如果熬夜了應該怎麼補眠，原則一，不要超過平常起床時間+2小時，像是習慣8點起床，就建議最多補眠到10點，睡超過反而會打亂生理時鐘；原則二，午睡30至40分鐘即可，如果睡超過1小時，晚上反而更難入睡。

蒼藍鴿補充提到，睡眠週期又分成4個階段，從「N1」入睡期後，接著會進入「N2」淺眠期，而這個階段占總睡眠時間約50%，再來可能進入「REM（做夢模式）」，此時眼球會快速移動、呼吸變快、心跳血壓上升、腦波像清醒、身體暫時「鎖住」避免亂動，最後進入「N3」深眠期，此階段為恢復體力的核心，成人理想需要累計1至2小時。

最後，蒼藍鴿分享如何增加深度睡眠的5種招式，首先是「固定作息」，每天固定時間睡、固定時間起；第二「有運動習慣」，早上、傍晚比較好，睡前盡量不要劇烈運動；第三「控制咖啡因」，中午後盡量避免攝取；第四「睡前讓身體『降速』」，可以嘗試冥想、腹式呼吸、拉筋、輕瑜伽等等，可以幫助放鬆副交感神經；最後「減少藍光刺激」，因3C會影響褪黑激素分泌，建議睡前30分鐘避免滑手機。

