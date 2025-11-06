熬夜恐發生猝死！專家曝「4警訊」：許多人以為只是小毛病

腦血管科副主任霍曉川醫師就表示，熬夜可能讓猝死風險飆升，他並曝光「4大警訊」。示意圖／翻攝自pixabay

熬夜傷身，雖然大家都明白，但仍有許多人身不由己、明知故犯，不過你知道嗎？熬夜到什麼程度會發生猝死呢？腦血管科副主任霍曉川醫師就表示，熬夜可能讓猝死風險飆升，他並曝光「4大警訊」，直呼「很多人都把它們當成小毛病」。

根據《生命時報》報導，首都醫科大學附屬北京安貞醫院腦血管科副主任霍曉川醫師表示，若出現以下4種情況，必須立刻停下手中的事，趕緊休息，因為這有可能增加猝死風險。

1.連續3天以上 每天睡不到4小時

相當於讓心跳在高速檔連續運轉72小時，心臟每跳一次，心肌細胞就會經歷一次收縮與舒張的磨損。正常睡眠時，心肌細胞能得到40%的修復，而若是睡眠不足，修復幾乎停滯。有研究顯示，這種狀態下心肌耗氧會增加3倍、血管痙攣的機率更會提升至平時的5倍。

2.通宵24小時後不補眠

曾有實驗紀錄，健康成年人通宵後血壓會劇列升高15至20毫米汞柱、血液黏稠度增加20%。此時，就算只爬一層樓，都可能讓心臟的負荷突破極限。

3.長期每天睡不到6小時

若長期每天睡眠不足6小時，加上高血壓、糖尿病等慢性病，這些疾病本身就會傷害血管內皮，熬夜會讓血壓中的發炎因子增多，加速斑塊形成。更危險的是，肥胖、抽煙、飲食重鹽、重辣等因素，​​會讓斑塊變得更脆弱，隨時可能破裂堵塞血管。

4.熬夜+白天高壓工作/運動

熬夜後交感神經本身處於亢奮的狀態，若在被工作的壓力、崩潰的情緒、劇烈的運動等刺激，去甲腎上腺素會瞬間飆升。

霍曉川醫師提醒，如果熬夜後累到起床都費勁，休息12小時後仍未緩解，胸口像被巨石壓住般悶痛，有時還會放射到左肩、下巴，莫名冒冷汗、手腳冰涼，伴隨想吐，走幾步路就喘得厲害，感覺空氣都不夠用，這些都可能是心梗的前兆。

此外，北京大學第三醫院危重醫學科主任薄世寧醫師也建議，常熬夜的人要養成「7個習慣」。包括「熬夜要規律」、「別吃宵夜」、「減少久坐」、「及時補眠」、「調整飲食」、「多喝水」、「是當運動」。



