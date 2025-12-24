熬夜惹禍？工程師開車險睡著「每晚呼吸停止數百次」醫曝中風、心梗機率

記者簡浩正／台北報導

睡覺打鼾示意圖。（圖／翻攝自Pexels）

在竹科擔任工程師的王先生，近一年來頻繁出現注意力無法集中、工作品質不佳，甚至開車打瞌睡的驚險情況，起初以為只是長期高壓工作與熬夜的後遺症，每天狂灌咖啡硬撐，直到枕邊人因他夜間鼾聲如雷，且會突然「斷氣」數秒後爆出巨大聲響、崩潰要求分房睡後，王先生才驚覺事態嚴重，經耳鼻喉科醫師診治後發現，竟是「重度阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」惹的禍。

中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任陳俊志說明，該個案經居家睡眠檢測數據令人咋舌，睡眠呼吸中止指數（AHI）高達60，意即每小時呼吸停止次數達60次，整晚累計達數百次「暫時停止呼吸」。陳俊志說，王先生的案例在竹科並非特例，許多工程師久坐缺乏運動、外食重口味，容易造成高血壓與BMI指數超標，這些都會提高罹患睡眠呼吸中止症的風險。

廣告 廣告

陳俊志解釋，睡眠呼吸中止症對人體最大的危害就是「全身性缺氧」，當身體反覆缺氧，會產生大量自由基，進而加速血管粥狀硬化與形成血栓，使血管失去彈性。一旦血栓發生在腦部即為中風，發生在心臟則為心肌梗塞。許多壯年猝死的案例，可能與未被診斷出來的睡眠呼吸中止症有關，絕不可將其視為單純的「打呼」而輕忽。

他說，在接受手術治療並搭配持續使用正壓呼吸器後，王先生的睡眠結構大幅改善，深層睡眠比例顯著提升，精神變好、也找回昔日工作效率與水準，困擾已久的晨起頭痛與口乾舌燥也隨之改善。更重要的是，惱人的鼾聲不再，重拾家庭和諧。

陳俊志提醒，咖啡因僅能短暫提神，若發現自己或家人有長期打呼、睡不飽、白天異常疲累的症狀，應盡速進行專業睡眠檢測，及早發現與治療，別讓缺氧偷走了健康。

更多三立新聞網報導

日本進口醬油出包！「龜甲萬」6款防腐劑超標441公斤全銷毀 業者回應了

流感疫苗「升級」20萬劑先供機構老人！是否擴大全部長者？羅一鈞回應了

現省1500元！為期1個月「免費打流腦疫苗」3000劑打完為止

直擊／北捷案第5天！Ｍ7滿是鮮花悼余家昶 民眾泣：他的名字不會被忘記

