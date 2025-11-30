「熬夜打手遊」15歲少年僅138cm 醫揪1關鍵：人生恐已定格

青少年熬夜滑手機，恐造成長不高的遺憾。取自Unsplash



熬夜對於人類是一項違反正常運作的作息，因此許多實證都發現日夜顛倒的作息會對人類身體產生不良後果，若對生長中的青少年更是無可挽回之後果。就有一名15歲少年，每晚都滑手機，偷偷熬夜玩電動，身高138公分，就醫後，醫師表示「生長板已經閉合，這輩子已經定格了」。另外，也有一名30歲的男子，突然高燒、智力退回到3歲，被懷疑跟每天熬夜玩手機有關。

中國《都市報導》報導，河南省鄭州市一名15歲少年，身高138公分，相較同儕明顯矮了一截，沒想到就醫後，醫師表示「這輩子已經定格了」。該名少年沒有再生長的空間了，「也就說他這輩子就已經定格了。」由於少年喜歡滑手機，常常偷偷熬夜玩電動，忘我玩到天亮，也導致他的身高遠低於標準。

醫師分析，青少年進入青春期後，身高要拉高依賴生長激素，晚間10時至凌晨1時、清晨5時至6時兩時段，生長激素分泌量是其他時段2至4倍，因此小孩盡量晚間10時前要上床睡覺。

另外，中國浙江寧波大學附屬第一醫院近期也收治了8例腦膜炎患者，平均年齡26歲，最小的才16歲，但共同特徵就是都會熬夜滑手機。

其中一名25歲的小李是不折不扣的「夜貓子」，在表姊的工廠打工，平時晚上沒事就在宿舍打遊戲，有時候一玩就到了凌晨。某天聯繫不上小李，表姊發現小李躺在宿舍床上，說話含糊不清，發著高燒。

小李送醫後病情惡化，出現嗜睡症狀，已陷入昏迷。醫生確診為「病毒性腦膜炎伴腦炎」，這表明不僅腦膜發炎，腦實質也受到感染，小李被轉入ICU進行搶救。經過救治脫離了生命危險，但智力退至3歲水平，無法正常說話，肢體運動能力大幅下降，生活完全不能自理。醫生也懷疑，這些病患長期熬夜滑手機，恐是造成身體出現腦膜炎反應的原因。

