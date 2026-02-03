熬夜打牌追劇易誘發頭痛 醫師建議春節維持平時作息

醫師提醒，農曆春節假期長達9天，民眾會因為打牌、追劇、外出旅遊而作息不正常或熬夜，如此可能會誘發頭痛。（圖：李綜合醫院提供）

熬夜作息不正常，小心誘發頭痛。李綜合醫院神經內科門診，最近有兩名30多歲的患者，出現偏頭痛的症狀，醫師發現共通點，都是凌晨12點後、甚至更晚才入睡，睡前習慣使用3C產品。醫師提醒，接下來農曆春節假期長達9天，多數民眾會因為打牌、追劇、外出旅遊而作息不正常或熬夜，提醒如此可能會誘發頭痛。

李綜合醫院神經內科醫師李奕德表示，最近天氣忽冷忽熱，冷氣團來襲讓氣溫驟降，門診中常見患者因低溫刺激、天氣變化導致偏頭痛，主要是氣溫降低時收縮刺激神經。少數患者頭痛的原因，是因長時間熬夜、晚睡或作息不正常造成。

李奕德說，最近有兩名30多歲的患者，主述經常偏頭痛，吃藥都不見改善，只好到醫院求診。經過詢問後發現，患者習慣在睡前躺在床上滑手機、追劇，有時忘了時間，就一直看下去。其中一人每天在午夜12點後才會入睡，另外一人更晚，在凌晨兩點多才睡，因長時間晚睡、熬夜，隔天又要上班，睡眠不規律，加上睡眠時間不足，腦部無法充分休息引發頭痛。李奕德指出，「農曆過年期間最常熬夜、作息不正常，睡眠不足而誘發頭痛。」，過年長達9天的假期，常見民眾熬夜打牌，睡眠時間突然變化，不是睡得太少、就是一次睡太多，作息與平時大不同，影響大腦對神經傳導物質的調控，進而引發頭痛。

另外，在過年期間經常大魚大肉，攝取過多高油、高鹽的食物，如果再加上飲酒，水分攝取量不足，也可能間接誘發頭痛。李奕德醫師建議，盡量維持平時的作息，同時提醒，在睡前避免滑手機，由於3C產品產生的藍光會影響生理時鐘，讓睡眠品質下降，最好在年假期間，照顧好身體的節奏，才能遠離病痛。（張文祿報導）