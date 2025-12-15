熬夜注意！醫推「升級版大蒜」一天1至3瓣 護肝抗疲勞

生活中心／倪譽瑋報導

醫師指出，黑蒜並非蒜頭燒焦，而是經過發酵，變得更加溫和不辛辣。（圖／資料照）

黑蒜（Black Garlic）也許不少人聽過，但因其外觀而讓人望而卻步。基因醫師張家銘發文指出，黑蒜不是什麼新奇的保健品，在餐廳吃飯就有機會見到，大蒜發酵後變得更好吸收、更溫和，宛如「黑金修復包」，具有多酚、有機酸等養分，有助於抗發炎、保護肝臟、調節免疫、對抗疲勞等功效，熬夜但不願吃保健食品者，可試著每天吃1到3瓣黑蒜。

大蒜發酵成黑蒜 口感、成分皆變化

張家銘指出，不少人看到黑蒜，大多會質疑「這是什麼東西，真的可以吃嗎？」它其實是大蒜放密閉在容器內，用60至90度的溫度、搭配7成至9成的濕度，持續發酵15到90天後製成，過程中完全不加糖、不加鹽、不加防腐劑，靠「梅納反應（Maillard reaction）」熟成。

張家銘形容，黑蒜不僅可吃，且溫和、有點甜，沒有刺激性，還有淡淡的果香。梅納反應把原本刺激性的「蒜素（allicin）」轉變成兩個對人體更溫和且穩定的成分：S-烯丙基-L-半胱氨酸（S-allyl-L-cysteine）、S-烯丙基巰基半胱氨酸（S-allylmercaptocysteine），讓黑蒜不嗆鼻且有養分。

黑蒜的功效？

張家銘引述《農業與食品化學雜誌》（Journal of Agricultural and Food Chemistry）的研究，分析黑蒜熟成後的營養變化，它的多酚含量比生蒜高出4倍、 S-烯丙基-L-半胱氨酸上升6倍，成分更不易刺激腸胃等。

簡單來說，經過時間與發酵的淬鍊，黑蒜宛如一顆「溫柔又強韌的代謝修復組合包」，容易吸收且對身體溫和，有助於對抗自由基（抗氧化）、抗發炎、穩定血糖與保護肝臟、幫助消化、調節免疫、對抗疲勞、提升代謝。除歐美研究，黑蒜也在韓國、日本等亞洲地區的傳統養生文化中，擁有數百年的歷史。

醫推熬夜者可補 黑蒜每天吃多少？

張家銘也分享黑蒜的吃法，可以試著每天吃1到3瓣，慢慢調養身體，「很多人以為黑蒜是老人在吃的『補品』，但我認為，不只是年長者，現代人更需要它」。

張家銘推薦熬夜加班、免疫力低下、肝功能不佳、三高風險族群，或是不願吃保健食品者，可選擇黑蒜作為日常保養「吃回元氣」，安定神經並讓身體修復、代謝、排毒、抗老、抗炎。

資料來源：基因醫師張家銘

