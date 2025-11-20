熬夜狂吃停不下來！醫揭「腸道壞菌」才是食慾操控元凶

一名工程師只要熬夜就會不停地吃漢堡、炸雞、奶茶等高熱量食物，且完全無法控制。楊智鈞醫師指出，這種熬夜後暴飲暴食的行為並非大腦所致，而是胃腸道微生物群失衡造成，當壞菌增多時，會透過「菌腸腦軸」操控人體食慾，形成惡性循環。

一名工程師只要熬夜就會不停地吃漢堡、炸雞、奶茶等高熱量食物，且完全無法控制。（示意圖／Pixabay）

心臟血管外科醫師楊智鈞在社群平台發文表示，這名工程師熬夜後大量攝取高熱量食物，表面上看似大腦的補償機制，但真正主導這種行為的是胃腸道微生物群。一項科學研究指出，當科學家讓天生嗜甜的果蠅連續三天食用垃圾食物後，果蠅竟然不再喝糖水，轉而選擇難喝但營養價值高的液體。然而，當科學家重新補充果蠅腸胃道的微生物後再測試，果蠅又回去喝糖水。這項實驗證明，欲望並非完全由大腦決定，而是由微生物群主導。

楊智鈞進一步解釋了腸胃道微生物群失衡後的惡性循環。以該工程師為例，熬夜後大腦啟動補償機制，驅使他食用炸雞、披薩、甜點、手搖飲等高熱量食物。然而，這些食物幾乎不含膳食纖維，導致腸胃道好菌因缺乏營養而逐漸死亡，壞菌則趁機崛起，並透過「菌腸腦軸」向大腦發出更多飢餓的假訊號，促使身體攝取更多垃圾食物。

事實上，人體約70%的免疫系統位於腸道，維持腸道菌種平衡對提升免疫力至關重要。（圖／Photo AC）

除了影響食慾，腸道壞菌還會釋放毒素和代謝廢物。楊智鈞警告，一旦這些有害物質滲入血液，就會使血管進入慢性發炎狀態，不僅讓人更容易感到疲倦、飢餓與肥胖，還會導致睡眠品質變差、代謝紊亂，甚至情緒波動加劇。他強調：「當壞菌製造的毒素已經跑進血液，靠飲食、自律、補充品追不上失衡速度。」

事實上，人體約70%的免疫系統位於腸道，維持腸道菌種平衡對提升免疫力至關重要。中山醫學大學附設醫院營養科主任林杏純在官網建議，除了補充益生菌外，也可從膳食纖維攝取足夠的益生質以促進益生菌生長，推薦多食用蔬果類、未精緻全穀類、豆類、優酪乳與優格，以及味噌、納豆、紅麴、醋等發酵食物，這些都有助於改善腸道菌叢環境，維持腸道健康。

