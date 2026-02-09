熬夜追劇飛蚊症找上門！聯新國際醫傳授「5穴位按摩」緩解過勞眼

現代人日常高度依賴3C產品，長時間盯著螢幕早已是生活常態。圖：聯新國際醫院提供

現代人日常高度依賴3C產品，長時間盯著螢幕早已是生活常態。進入春節連假，追劇、滑手機、打牌、返鄉長途等活動，讓用眼時間急遽拉長，原本被忽略的眼部警訊往往一次爆發，成為就醫導火線。聯新國際醫院中醫科副主任陳藝文分享一名40多歲男性因熬夜追劇，出現視力難以聚焦、眼前黑點飄動的飛蚊症狀。透過針灸、茶飲保養、穴位按摩，再加上改變用眼習慣，幸運地讓症狀逐步改善。

眼睛與肩頸的健康息息相關，日常可遵循由遠到近原則按壓穴位，進行基礎保養。圖：聯新國際醫院提供

中醫觀點認為「久視傷血」，長時間近距離用眼會深度耗損肝血與心血，輕則乾澀、痠脹、視線模糊，重則飛蚊加重、肩頸僵硬，睡眠品質下降，甚至因末梢循環不良導致手腳冰冷。對此，陳藝文建議民眾透過簡單的觸摸與觀察，及早察覺眼睛是否已處在亞健康狀態。首先是眼壓觸感檢測，閉上雙眼，以手指輕觸眼球。如果感覺眼球觸感緊繃且變硬，可能與眼壓偏高有關；其次為眼眶空間檢查，將食指橫放在上眼眶與眼球之間，若空間不到一指幅寬，顯示眼睛已處於過勞狀態；第三則是耳後經絡檢視，若耳下凹陷處僵硬，代表通往眼睛的經絡阻塞循環不佳。

臨床觀察也發現，四十歲後常見「40眼睛」問題，如老花、飛蚊症、眼壓升高；五十歲則多有「50肩」，出現肩頸僵硬與活動受限。兩者皆與肝血不足、經絡不暢有關。陳藝文表示，眼睛與肩頸的健康息息相關，日常可遵循由遠到近原則按壓穴位，進行基礎保養。

首先為手部，先按壓手部的合谷穴，能迅速放鬆眼球後方六條肌肉，助明目減壓、緩解深層疲勞，引導氣血上行；再來為頸部，按壓頸後的風池穴。有效緩解因眼部疲累引起的肩頸僵硬，解決「眼累帶動頸僵」的困擾；最後才為頭部，按摩眉頭的攢竹穴、眼內角的睛明穴與頭頂的百會穴，百會穴提振腦部運作，改善氣血不暢引起的頭痛、眼疲勞。按摩時以指腹輕按至微痠、微脹即可，每個穴位按壓約5至10秒，並配合「用力閉眼、再放鬆張開」動作約十下，循序進行。此外因過敏引起的紅腫癢，亦可透過按壓迎香穴、上關穴，幫助緩解眼睛與鼻子不適。

除外在保養，內在調理同樣重要。陳藝文推薦「雙花護眼茶」，將紅花、菊花、枸杞、黑棗、黃耆共同熬煮，作為居家保健茶飲，中醫認為眼睛位於「上焦」，透過茶飲香氣與藥性，吸入芬香的精油氣味，達到頭清目明的效果。菊花入肝經清肝明目；紅花補心血可增加血氧；黃耆與黑棗則負責補氣補血，提升整體代謝能力。透過白黃黑紅多色搭配，兼顧心肺腎並入到五臟六腑，藉由柔肝疏肝及養心血來減緩眼睛不適症狀。

陳藝文提醒，春節護眼關鍵不在「補很多」，而在「用得少、休息夠」。每用眼30分鐘就應閉眼休息一次，熬夜後於午休小睡30分鐘，幫助補足肝膽經虛損，熱敷適用於眼睛出現疲累感或黑眼圈時，若感覺紅腫、癢痛則應避免。她建議民眾把握假期調整用眼習慣，才能在新的一年保持清晰「視」界。

