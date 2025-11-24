熬夜連騎10HR「夜衝武嶺」！19歲女大生墜溪亡 曾獲全中運舉重季軍

記者潘靚緯／台中報導

19歲鄭姓女大生疑因疲勞駕駛，自撞護欄後墜入溪中，經緊急搶救仍傷重不治。（圖／翻攝畫面）

就讀台北某大學的19歲鄭姓女大生，昨(23)日凌晨12點與學姐分騎兩部機車，從北部南下「夜衝武嶺」看日出，僅短暫停留又再度騎車北返，行經台中霧峰的產業道路時，疑似因疲勞駕駛，先自撞護欄後摔落邊坡，掉進北坑溪，經搶救仍因傷重不治。據了解，鄭女是舉重選手，曾在全中運奪得季軍的佳績，上大學後也在全大運闖進決賽，成績相當亮眼，卻不幸遭逢意外令人惋惜。

鄭姓女大生是現役舉重好手，國中時獲得全中運女子81公斤組第3名佳績。(圖／翻攝自臉書)

鄭姓女大生在國三時代表校方參加110度全中運舉重女子組81公斤級，勇奪第三名，高一時也在全中運獲得第六名，114年度在全大運闖進決賽，鄭女國中時留著俐落短髮，手握著獎牌、面帶微笑與教練合影紀念，還高舉校方旗幟，喜悅全寫在臉上。

廣告 廣告

就讀台北某大學的鄭姓女大生，23日與學姐各騎一部機車，從台北夜衝武嶺看日出，看完日出後返程，沿著台中市霧峰區北坑產業道路行駛，疑疲勞駕駛加上不熟路況，不慎自撞護欄後，連人帶車摔落好幾公尺深的邊坡，墜入北坑溪中，學姐發現她墜溪時，第一時間緊急報警求助，仍因傷重不治。

警方調查，案發時兩人已熬夜、連續騎車超過10小時，疑似因疲勞駕駛釀成車禍，警方針對兩人做酒測，酒測值為零，詳細的肇責有待進一步調查。警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因，鄭女父母接獲噩耗也緊急趕到台中，處理女兒的後事。

更多三立新聞網報導

住院15天逃不過公司連環CALL 主管催促「床上也能工作」 員工傻眼氣炸

糖尿病工程師遭酒駕男超速撞傷 住院124天獲賠270萬 法官引1法條判決

26歲替代役報到首日「7小時就逃兵」 尿遁偷開連長車逃出成功嶺衛哨

網戀男網友誆竹聯幫「見面要送3萬6」 台中人妻超商崩潰嚇哭：我好害怕

