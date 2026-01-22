熬夜、壓力、高工時？32歲工程師猝逝 妻控訴「死後還被拉進群組」

32歲程式設計師高廣輝猝逝，生前工作壓力沉重，事件引發過勞討論。（圖／翻攝自極目新聞）

中國大陸近日傳出一起年輕工程師猝逝事件，引發社會對職場過勞議題的高度關注。一名32歲的程式設計師高廣輝，在週末因身體不適倒下，送醫後不治身亡。遺屬整理生前工作紀錄時發現，即便在送醫與急救過程中，他仍持續被工作訊息追趕，令妻子悲痛不已，控訴「連死後都還在被指派任務」。

根據《新浪新聞》報導，事件發生於2025年11月29日上午。高廣輝突感不適後倒地，雖緊急送醫搶救，仍因呼吸與心跳驟停宣告不治。醫院初步判定死因為疑似「阿斯綜合症」，亦即心源性腦缺血綜合征。家屬指出，高廣輝在出事前一晚曾提及隔日還有工作未完成。企業微信顯示，他在11月28日下午仍在修訂部門文件，文件中多項任務列明截止日期為29日，顯示他在週末仍肩負工作壓力。

不僅如此，從生前瀏覽紀錄可見，高廣輝在事發當日至少五度登入公司OA系統，顯示其仍密切關注專案狀況。家人也透露，他即便身體不適，仍堅持攜帶筆電前往醫院，表示若狀況允許要處理部分工作，顯示其工作壓力始終未曾間斷。

妻子李女士表示，當天清晨丈夫起床後，曾說感到身體不舒服，想到客廳休息一下並順便查看工作進度。不久即發生暈倒，甚至出現尿失禁情形。送醫途中他仍對家人說「應該沒什麼大問題」。

更令人震驚的是，就在搶救過程中，高廣輝被拉入公司一個微信技術群組，並在短短數十分鐘後遭指派任務。當日下午，甚至有同事私訊要求他修改未通過驗收的內容，顯示公司部分同仁並未意識到其已身陷緊急醫療情況。

醫療紀錄亦對外揭示高廣輝的工作壓力。120急救記錄中於「既往史」欄標註「程式設計師，經常熬夜」。轉診至廣東省第二中醫院後，病歷亦記錄其工作強度與精神壓力皆高，讓「過勞與職場風險」成為外界關注焦點。據悉，高廣輝生前任職於廣州某科技公司，從基層工程師晉升至部門主管，除技術任務外亦需處理專案協調與進度掌控。根據家屬提供資料，其平日最早返家時間為晚間九點半，最晚接近十一點，幾乎無完整休息日。

目前其家屬已向當地人社局申請工傷認定。廣州市黃埔區人社局證實已受理案件，但表示需依法律程序進行審查，結合發病時間、工作情況與醫療證據，最終由主管機關依法作出認定。這起事件引發大量討論，有網友痛批「加班文化就是慢性謀殺」，也有人呼籲企業應正視員工健康，不應再將「拼命工作」視為理所當然。

