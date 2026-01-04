熬夜+睡不熟恐讓你「老超快」！按摩2穴位配1招睡更好
日夜作息不規律、睡眠品質不佳，不僅讓許多人精神不濟，更可能加速身體老化進程。中醫師林姸余指出，睡眠是人體進行自我修復的關鍵時刻，若長期熬夜或睡眠不足，不僅會使慢性筋骨疼痛難以緩解，還會讓皮膚老化速度加快，出現黑眼圈、暗沉和乾燥等問題，讓「老態」提前找上門。
「深層睡眠」是修復筋骨的黃金時段
林姸余表示，在深層睡眠階段，人體會釋放大量的生長激素，這對於筋骨修復至關重要。生長激素可促進肌肉、韌帶、關節軟骨與骨骼組織的修復，並減少白天因活動導致的微小損傷。
另外，睡眠期間副交感神經活躍，血液循環增加，能將更多的氧氣與營養物質輸送到受損的肌肉與關節，促進組織修復。若睡眠不足或品質不佳，生長激素分泌減少，導致肌肉與關節修復不完全，久而久之，容易出現慢性筋骨酸痛。
「睡眠不足」恐引發慢性發炎
林姸余提到，睡眠與免疫系統關係密切，睡眠不足會影響抗發炎機制，導致體內處於慢性發炎狀態。有研究顯示，當人長期睡眠不足時，發炎因子的濃度會上升，使筋骨疼痛加劇，甚至可能誘發或惡化關節炎等慢性發炎性疾病。
相反的，高品質睡眠能促進抗發炎細胞激素的分泌，幫助身體更有效地修復受損組織。因此，經常失眠或睡眠不足的人，更容易感到肌肉僵硬、關節痠痛，甚至有「睡醒更累」的感覺，這正是身體無法充分修復的結果。
「睡眠」是CP值最高的美容保養品
林姸余說明，皮膚細胞的修復與更新主要發生在夜間，尤其是在深層睡眠時，身體會釋放大量的褪黑激素，這是種強效的抗氧化劑，能夠中和自由基；而且深睡時皮膚細胞的分裂速度比白天快3倍，這時肌膚代謝特別有效率，搭配適當的保養品，更有助於修復白天時因紫外線、空氣污染、塑化劑等氧化壓力造成的損傷，減少斑點、色素沉澱的發生機率。
此外，睡眠時體內的膠原蛋白合成增加，有助維持皮膚彈性與防止水分流失，若睡眠不足，膠原蛋白合成受阻，皮膚會變得乾燥、粗糙，甚至出現細紋與皺紋，使老化加速；睡眠不足還會導致壓力荷爾蒙濃度上升，會破壞皮膚屏障功能，導致肌膚敏感、長痘痘或發炎，加重異位性皮膚炎或濕疹等疾病。
按摩2穴位+泡腳 有助提升睡眠品質
林姸余也說明，想要改善筋骨酸痛與維持皮膚健康，關鍵在於提升睡眠品質。建議每天維持固定的睡眠時間，避免熬夜與過度使用電子產品。此外，可以透過中醫方法，如泡腳、按摩如神門穴、內關穴，來幫助入睡與提升睡眠品質。
她也提醒，睡眠不只是休息，更是身體修復與保養的重要時刻。當我們擁有充足且高品質的睡眠時，筋骨才能得到充分修復，皮膚也能保持健康與年輕，真正達到由內而外的保養效果。
◎ 圖片來源／馬光中醫診所．達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／林姸余中醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
