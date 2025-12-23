熬過血癌低潮！《單身即地獄》男星宣布痊癒：像收到聖誕禮物

車炫承罹血癌半年宣布成功痊癒。（圖／翻攝自車炫承IG）





34歲南韓男星車炫承曾是女星宣美身邊的天菜舞者，並參演戀綜《單身即地獄》，今年9月他無預警證實罹患血癌（白血病），並積極接受治療，昨（22）日傳出好消息，他在社群宣布已經痊癒，嗨喊「好像收到聖誕禮物」。

車炫承在IG發文向粉絲宣布：「各位！！醫生說我完全康復了！！！2025 年 12 月 22 日 彷彿永遠不會結束的抗病生活， 終於畫下了句點。」他提及從症狀一開始出現到確認康復前，內心一直充滿恐懼，所有的念頭彷彿都往壞的方向前進。

車炫承提到，某天他突然覺得，既然無法阻止病情惡化，至少可以嘗試減緩它的速度，「如果連我的心都變得脆弱，那病況也會更加惡化。」因此他開始積極接受治療，起初只是單純覺得辛苦和討厭，直到某天例行檢查時突然發現高燒到40度，才突然意會到，「啊……痛苦並非完全壞事啊，連這份痛苦也是讓我活下去的一部分啊。」」

自此之後，車炫承開始學會正向看待病情，「隨著笑容增加，恐懼與疲憊 也一點一滴地消散了」，本來不敢期待何時能夠結束療程的他，如今迎來奇蹟般地康復，他也坦言：「現在感覺就像收到了一份聖誕禮物。 往後的日子， 我會試著多體恤、照顧自己一點。」

車炫承也鼓勵所有正在與病魔搏鬥的病友，「我相信你們一定會康復的，雖然過程非常疲憊艱辛，但請務必不要放手心中的笑容與希望」，並向一直以來持續關心且支持他的每一位粉絲表達感謝。



