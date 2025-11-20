熬過風災》物以稀為貴！屏東早生蓮霧上市啦

屏東早生蓮霧上市啦。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年雖有罕見的11月颱風來襲，所幸颱風在登陸後即刻壽終正寢，並未讓首當其衝的屏東帶來嚴重農損，而屏東知名的早生蓮霧在颱風後已開始少量出產，物以稀為貴下，連普通的中小果都有每公斤170元的高價，農民直說，這已是歷年11月的最高價。

屏東的改良南洋種蓮霧因為外觀紅通通，加上產期經過長期的馴化調節後，以農曆年為最主要的產期，這幾年在技術不斷進步下，在11月中都可以吃到好吃的蓮霧，也是台灣較少見的冬季水果，也是目前年節最佳伴手禮。

廣告

不過，前幾年因為極端氣候的影響，產季蓮霧卻產量稀少，不然就是疫病侵襲，果農期盼今年風調雨順能帶來豐收，未料卻出現罕見的11月颱風，所幸颱風並未造成農損，蓮霧也逐漸少批次量產。

在今年初農改場「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」奪下蓮霧王的果農林皆利指出，當初聽到11月颱也是相當擔心果樹撐不住，所幸最後並無大影響，他說，這個階段的早生蓮霧因為屏東天氣仍炎熱，加上雨季末期水傷特別多，各種果品的磨損也較多，大部分果農仍以過年期的蓮霧為主，真的放心力顧要在頭市上市的果品較少。

蓮霧因為費工且人力成本近年節節攀高，且還有種植面積減少又逢氣候致產量降低，價格維持相對高檔，早生蓮霧更是物以稀為貴，近期林皆利主要將中小果的蓮霧送台北第二市場拍賣，在市場獲拍賣員的青睞，拍出每公斤340元的高價，而且甚至連有裂的小果，都有破百元的價格，是往年想都不敢想的高價。

