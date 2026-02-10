熬過5年艱辛求子路！40歲若綺產下愛女「雪寶」 楊昇達甜讚老婆最棒：我好驕傲

藝人楊昇達與若綺愛情長跑12年，於2021年結為夫妻，婚後兩人一直渴望迎來新生命，卻因高齡與體質問題陷入求子困境。在歷經長達5年的努力與煎熬後，昨（9）日終於傳來好消息，若綺平安產下女兒「小雪寶」，夫妻倆正式升格為新手爸媽，楊昇達更興奮直呼：「可以叫我楊爸爸了！」

順利生產後，若綺第一時間在社群平台分享產後抱著愛女的溫馨同框照，字裡行間充滿初為人母的喜悅與溫柔。她感性地寫下：「她小小的，我的心，瞬間變得好大。雪寶，今天出生了，謝謝妳，讓我成為媽媽，我的世界，從此多了一個永遠的溫柔。」

廣告 廣告

看著辛苦的老婆圓夢，楊昇達也立刻在留言區送上讚美，甜喊：「我最棒的快樂孕綺，我好驕傲！」 並在自己的臉書分享抱著愛女的照片，神情既溫柔又專注，嗨喊：「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了，老婆我愛你。楊氏新成員！」

楊昇達和若綺求子5年，如今終於如願當爸媽。（圖片來源：臉書 若綺Chloe）

現年40歲的若綺求子過程艱辛，她曾透露自己被醫師告知卵巢有早衰現象，恐怕會在43歲就停經，因此從35歲開始備孕至今，她與楊昇達一起熬過無數次打針、抽血、配對及基因檢測，先後經歷了4次取卵。

若綺曾回憶，去年3月取卵時僅有一顆能用，到了4月進步到8顆，被醫師形容是「奇蹟」。當時他們面臨狀況不理想、全靠「唯一的一顆」健康受精卵進行植入，醫師甚至告知成功率僅約20-30%。沒想到皇天不負苦心人，她在去年成功懷孕，看到驗孕棒浮現兩條線時，她激動落淚表示：「一開始只有一條線，我就跟自己說『沒有是很正常的』，過兩秒，它就跑出第二條很淺，慢慢就越來越深了……」

如今順利迎接「小雪寶」誕生，不少網友也替兩人感到幸福，紛紛留言祝賀「恭喜恭喜，終於實現願望」、「好美好幸福的媽媽」、「好期待以後你們很多可愛的合照」、「雪寶平安健康長大」。

延伸閱讀

若綺40歲懷孕了！備孕5年「受精卵終於成功著床」 激動淚崩：昇達的第一個父親節

亞亞孕期嚴重容貌焦慮！「臉超腫、衣服全穿不下」難過哭了：完全不認識自己