熬25年 行二行三公辦都更過關

台北市政府都委會29日通過「行二行三」公辦都更案，該案畫分南北住商與辦公大樓2大基地，委員們針對綠廊廣場、綠化植栽、車道出入口多有討論，國家住都中心表示，希望放寬開挖率至70％，並以補償措施作為交換，都發局副局長劉美秀裁示內容修正後通過，預計最快今年底前動工，民國119年底前完工。

行二行三基地所圍路段含市民大道、林森北路、北平東路及天津街，92年規畫為行政專用區土地，行三土因私有產權複雜，數十年協調仍未有進展，國家住都中心以「跨區權利轉換」協調，與忠孝東路二段路側近0.3公頃的住宅區（臨沂段）共同開發，終突破找到解決方案。

廣告 廣告

行二行三基地畫分南北住商與辦公大樓2大基地，北側將興建3幢24層樓集合式住宅、南側興建3棟22層樓辦公大樓，內政部、數發部、鐵警局將進駐。由於該地屬行政專區用地，開挖率60％為原則，考量當地地質狀況，國家住都中心表示，希望都委會放寬開挖率至70％，並以補償措施作為交換。

因行二行三基地分別有住宅及政府機關，為避免交通壅塞，住宅住戶車道統一由林森北路通行、政府機關則由天津街通行，並建議中央綠廊廣場應設立無障礙廁所，豐富進駐商家種類。

劉美秀表示，92年都發局也曾對此地做規畫設計，當年的構想為中央公園，銜接華山到北車，如今規畫的開放空間仍希望延續中央公園精神。對於行二行三公辦都更規畫，委員們均表達肯定，經劉美秀裁示修正後通過。