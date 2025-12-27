熬26年首攻蛋噴淚 李聖傑邀神級音樂教父站台

情歌王子李聖傑出道26年，昨天晚間站上台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自李聖傑臉書）





情歌王子李聖傑出道26年，昨天晚間站上台北小巨蛋開唱，也一連帶來多首經典歌曲。

歌手李聖傑：「他不會是個好男人，也不會是個好情人，你對我說我們只是擦肩而過，好的男人有那麼多，少了他的日子也能過。」

以經典情歌揭開序幕，情歌王子李聖傑，出道26年，這個周末首度站上台北小巨蛋開唱。

歌手李聖傑：「Last Christmas I gave you my heart，But the very next day you gave it away，I'll give it to some one special。」

廣告 廣告

曲目安排，從回憶、初心，一路到現在，宛如人生章節般展開，他也請到被封為亞洲流行音樂教父的恩師，擔任嘉賓。

歌手李聖傑：「愛你怎麼能了，今夜的你應該明瞭，緣難了情難了。」

一首首陪伴無數人成長的情歌，讓粉絲聽得如癡如醉，這一晚沒有炫技的演出，而是完成一場對歌迷的深情告白。



【更多東森娛樂報導】

●羅志祥七度攻蛋！太陶醉忘走位、邀DJSoda同台

●羅志祥小巨蛋當眾洗澡！「濕身畫面」流出 大秀冰塊腹肌

●李聖傑小巨蛋倒數開唱！放話「每秒都是驚喜」搶先公開喜訊

