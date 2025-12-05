熱低壓有機會增強為「洛鞍」颱風 侵台機率曝
菲律賓東南方海面今天（5日）上午8點有熱帶性低氣壓TD32形成，未來可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」（寮國命名，燕子的意思）。依照目前的路徑推估，它預計通過菲律賓中部進入南海，但影響台灣的機率偏低，後續發展有待觀察。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，歐洲模式系集模擬顯示，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下周將大致循天琴的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。
不過，下周末氣溫可能會驟降，吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示、13、14日前後有強冷空氣南下，目前各國模式模擬的強度不一，而且南下的時間很分歧，需持續觀察其調整。
