熱低壓環流及東北季風影響 水氣仍偏多

中央氣象署指出，今日(13日)受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機會，其他地區則為零星短暫雨後多雲；氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約攝氏20至23度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度。

離島天氣：澎湖陰短暫雨，21至23度；金門陰天，20至23度；馬祖陰短暫陣雨，19至21度。

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風偏強，基隆北海岸、台灣西半部地區、恆春半島及澎、金、馬、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，今日台灣附近各沿海有2至5米浪高，尤其北部沿海有6米左右浪高；中部以北、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及馬祖易有長浪，海邊活動應注意安全。