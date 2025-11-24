熱低壓生成 最快明增強為「天琴」颱風 最新路徑曝

日本氣象廳今（24）日上午表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動92W已增強為熱帶性低氣壓，且強度持續增加，預估最快明天上午就會成颱，生成後將命名為今年第27號颱風「天琴」；氣象專家賈新興指出，天琴颱風未來會朝越南南部前進，對台灣不會造成直接影響。

日本氣象廳宣布，菲律賓東方海面的熱帶擾動稍早增強為熱帶性低氣壓，穿過菲律賓後將持續向西前進，最快明天就會再增強為颱風。

賈新興也表示，歐洲模式預測顯示，菲律賓上空不適合颱風發展，但南海的狀態卻剛好吻合，此熱帶性低氣壓進入南海後會快速增強，25號午後就有機會發展成颱，並直撲越南南部，對台灣天氣沒有影響。

賈新興提醒，受東北季風影響，明天（25日）桃園以北、宜蘭有雨，周三（26日）有短暫的穩定天氣，但周四（27日）水氣增加，桃園以北、宜蘭及鵝鑾鼻等地都有雨勢，周五至下周日（28至30日）各地天氣穩定，呈現晴時多雲的好天氣。

