熱到發燙的記憶體股南亞科 春安聯檢被點名5處當場停工

勞動部長洪申翰（中）強調春安不能出事。南亞科卻在春安聯合檢查中被抓14項違規、5處當場停工。圖／勞動部

南亞科可是受到市場高度關注的記憶體族群指標股。就在投資人討論產業循環回溫、產能動能的同時，南亞科卻在春節前被勞動部點名。政府啟動春安聯合檢查，結果發現其工程現場存在多項工安缺失，甚至遭到停工處分。

農曆年快到了，很多人心裡想的不只是加薪或獎金，還有能不能平平安安做到放假。偏偏這段時間，工廠歲修、工程趕工同時開跑，進度一壓，那麼最先被忽視的往往就是安全。因此勞動部洪申翰部長、李健鴻次長及黃玲娜次長分別率隊於今（3）日在北、中、南三地會同地方政府及目的事業主管機關同步實施春安聯合檢查。

廣告 廣告

這次檢查中，南亞科5A公用廠的建築與環境工程，被查出14項違規，還有5項作業當場被要求停工。問題包括承攬管理沒做好，高風險作業卻沒有把防墜、防倒塌、防火災的措施做到位。對在現場工作的勞工來說，這些不是冷冰冰的法條，而是每天上工時，會不會一個失足、一個閃神，就再也回不了家的差別。

不只南亞科，中龍鋼鐵也被查出14項違規、1項停工，風險包含感電、被機械捲夾、物體飛落、在密閉空間工作卻防護不足。台灣氯乙烯工業林園廠同樣被抓到6項違規，火災爆炸、化學品管理問題樣樣都是一出事就可能奪命的風險。

這波聯合檢查總共抓到34項違規、6件停工，裁罰94萬元。勞動部說，開罰不是目的，而是希望逼迫雇主正視現場風險，把資源投在預防職災上。

部長洪申翰指出，近期已發生營造工地新建工程電梯井墜落、民宅地下沉砂井從事結構補強作業中毒等重大職災，不僅造成勞工個人身體受傷外，也導致罹災者家庭生計困境。農曆春節將近，各事業單位歲修、趕工與臨時性作業明顯增加，職業災害風險同步升高，尤其營造工程、鋼鐵業、石化業等產業正處於年前趕工高峰期，稍有疏忽便可能釀成重大事故。

也因此，勞動部從1月23日起啟動為期40天的春安期間職場防災行動，動員全國勞檢人力，截至目前已檢查1,655家次，也辦了30場安全衛生宣導。目的很簡單，就是在年前把風險壓下來，不要再有人用命換進度。



回到原文

更多鏡報報導

藥證一路開需求一路漲 藥華藥拆風險出快手把產線直插美國

獨家／全台房市烙屎只有北士科在漲還外溢 房產專家： 輝達與北市府簽約後估再漲5-8%

輝達效應改寫北市房價版圖 北士科會漲到哪？ 房產專家：漸往大安蛋黃區價格靠攏

大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」