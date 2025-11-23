熱到「冒煙的湯」是2A級致癌物 醫搖頭：每口都在燒食道

許多民眾冬季喜愛「趁熱喝湯」且認為「熱到冒煙才夠味」，但這種習慣可能大幅提高食道癌風險，長期飲用超過65度的熱飲，每一口都在「慢燒」食道黏膜，可能誘發癌變，無異於慢性自殺，而僅降溫10度就能減少一半罹癌風險。

許多人冬季一到就習慣趁熱喝湯，誤以為是在暖胃，實際上卻是用65度高溫的飲品緩慢燙傷食道。（示意圖／Pexels）

雲林長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒在臉書發文表示，許多人冬季一到就習慣趁熱喝湯，誤以為是在暖胃，實際上卻是用65度高溫的飲品緩慢燙傷食道。

根據世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構（IARC）與《國際癌症期刊》（International Journal of Cancer）的研究資料，超過攝氏65度的熱飲被列為2A級致癌物，會使食道癌風險增加2倍，相反地，若能將溫度降低10度，就能減少2倍的罹癌風險。

卓韋儒強調，食道癌的誘發並非來自食道瞬間被燙傷，而是長期反覆發炎後又復原，最終導致細胞突變的結果。他指出食道癌三大殺手為慢性發炎、熱飲與菸酒，若民眾既有抽菸、喝酒等不良習慣，再加上經常飲用65度以上的熱飲，就如同在火上澆油，讓罹癌風險疊加提升。

食道癌的誘發並非來自食道瞬間被燙傷，而是長期反覆發炎後又復原，最終導致細胞突變的結果。（示意圖／Pexels）

針對安全飲用熱湯，卓韋儒提出三步驟降溫法：一、飲用前先吹氣三口，熱湯溫度約降至55至60度較安全；二、使用非金屬湯匙，可降低熱傳導帶來的食道燙傷風險；三、避免將熱湯搭配烈酒或冰飲，因為溫差刺激最容易損傷食道黏膜。

卓韋儒提醒，若出現吞嚥困難、胸口持續灼熱和卡頓，以及體重無故下降等食道癌早期警訊，應及早就醫檢查，以便及早發現及早治療。

