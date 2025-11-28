熱力延續感恩齊聚 保六總隊感恩節友誼賽凝聚軍警檢民情誼

〔記者劉慶侯／台北報導〕為增進勤務運作融洽順遂及響應運動部推廣全民運動政策，保六總隊自25日起，連續三天舉辦感恩節友誼賽活動，並邀請工作上的合作的軍、警、檢、民，代表一同參與羽球、桌球、匹克球等項目進行切磋球技；曾獲得奧運金牌的新任運動部李洋部長更親率運動部同仁參賽。

活動首日登場，在選手高呼：「為了今天比賽我已經密集訓練了一個多月，這次的參賽選手實力堅強，唯有全力以赴才有勝算」中展開，本次特別增設新手組與南園廚工組投入賽程，為活動一大亮點，希望讓不會打、不熟悉球類的同仁與忙於準備伙食的廚工透過體驗參與競賽活動，充分展現健康不分你我，運動捨我其誰的決心。

此次活動另一創舉即為11月26日廣邀軍、警、檢、民等單位友誼賽，在第二警官大隊演示八極拳揭開序幕，為維持比賽的公平性，更啟用現場錄影，藉由影片成為類國際賽事的鷹眼系統，贏得選手認同。

其中，運動部李洋部長更親率運動部同仁參賽，化身選手一展球技，讓現場選手與啦啦隊眼睛為之一亮，見識無與倫比的球技，掌聲歡呼不斷。讓本次活動驚喜連連，以球會友，選手們一致給予友誼賽好評，各機關切磋球技了解彼此，日後勤務上的協調合作將更加融洽。

27日活動尾聲正逢感恩節，參賽同仁以人群排列成心型，代表感恩的心，為活動劃下完美句點；為感謝一年來的辛勞，周總隊長特別情商安排星級特色料理，菜色包含每桌7公斤火雞一隻、南瓜派、法國長棍麵包及南瓜濃湯等可口美食，藉由餐會感謝同僚的付出及各單位與友好友軍繼續合作無間，勤務一次又一次圓滿成功。

