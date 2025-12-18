熱取×宅配×量販超商全通路 鄧師傅功夫菜布局走向國際

圖說：南部知名餐廳「鄧師傅功夫菜」推年菜組合搶占外帶及宅配市場商機。（圖片來源：韓文明拍攝） 迎接2026馬年春節，年菜外帶與宅配市場戰火正式點燃，深耕高雄41年的人氣台菜名店「鄧師傅功夫菜」，2026年年菜銷售兵分三路搶市，鎖定高雄8家門市、電商與量販超市超商通路全面布局，提供全國各地消費者輕鬆把名店功夫菜端上年夜飯餐桌。

圖說：鄧師傅功夫菜重磅推出五款六至七道式「2026年菜饗宴套組」，以澎湃份量一次備齊經典圍爐滋味。（圖片來源：韓文明拍攝）

廣告 廣告

為展現台菜年菜的國際魅力，鄧師傅功夫菜18日年菜發表記者會現場打造跨文化台式年菜體驗，來自加拿大、南非、希臘、俄羅斯等國的6位文藻外語大學國際學生圍坐體驗台灣經典年菜與春節圍爐文化，品嘗經典人氣的鄧師傅功夫年菜。第一次品嘗台式年菜的國際學生，不僅對於豐富澎派的年菜料理大讚「好呷」，更對於圍爐團聚與透過年菜表達祝福的飲食文化感到印象深刻，透過這次的年菜體驗，提前感受感受台灣人的熱情款待與熱鬧溫暖的年節喜慶氛圍。

圖說：文藻外語大學國際學生隨鄧至廷製作有台式漢堡之稱的刈包。（圖片來源：韓文明拍攝） 此次由榮獲 「亞太餐飲十大名廚」殊榮的廚藝總監鄧至廷領軍專業廚藝團隊精心研發，重磅推出五款六至七道式「2026年菜饗宴套組」，以澎湃份量一次備齊經典圍爐滋味，涵蓋家庭圍爐、個人蔬食與除夕熱取等多元需求，不僅去年首度推出即熱銷完售的「除夕年菜熱取組」限量回歸，更體貼不同家庭族群的圍爐需求，推出4,288元起多種價位帶的宅配年菜三大人氣套組，以及為了照顧蔬食族群特別開發的「蔬食饗宴組」，並將銷售通路擴展至加拿大華人超市，目標銷售8萬件、年成長率20%，展現台菜品牌從在地深耕走向國際市場的企圖心與完整實力。

圖說：鄧師傅功夫菜年菜上桌，文藻外語大學國際學生幾乎掃光每盤菜。（圖片來源：韓文明拍攝）

今年「鄧師傅功夫菜」宅配年菜三大人氣套組，主打鮑魚、烏參、花膠等奢華海陸食材，以七道海陸喜氣大菜組成豐盛團圓桌，簡單復熱就能輕鬆上桌，全家團聚共享年菜美饌，包括用料頂級的「富貴豪華組」8,188元、歷年銷售冠軍「經典人氣組」6,588元及高CP值首選「山珍海味組」4,288元，搭配多達30款單品年菜，不管大家族或者小家庭都可以靈活搭配自由配，重現名店年菜美味。

此外，延續過往熱銷佳績，再度推出市場上少見的「蔬喜饗宴組」888元，精心集結七道經典蔬食，打造健康輕盈卻不失年味的豐盛饗宴，包含「四喜佛跳牆」、「雙冬燴素鮑」、「翡翠雪餘娃娃菜」、「如意發財羹」、「香菇薺菜元寶」、「蘿蔔絲餅」及「桂圓紅棗燉銀耳」，讓蔬食者也能與家人共享豐盛的年夜飯。

更多品觀點報導

高師大2025教育大數據獲金、銅獎與佳作 連三年獲獎

高雄藍碳復育示範亮相 低度魚塭轉型為沿海淨零新解方

