熱呼呼早餐夯！ 民眾寒風中排隊只為米干

在桃園龍岡忠貞市場，有一間隱藏版米干是饕客們的最愛，民眾一大早冒著寒風也要來排隊品嘗。（圖／東森新聞）





寒流來襲，很多人早餐都想要吃熱呼呼的東西，在桃園龍岡忠貞市場，有一間隱藏版米干是饕客們的最愛，民眾一大早冒著寒風也要來排隊品嘗。

店內工作人員，有的負責裝碗，有的負責打包，分工明確加快速度，因為外頭還排著長長人龍。民眾：「一個蛋花，一個蛋包，中辣，這個全辣不要油。」

饕客們都知道這家米干要怎麼搭配會更好吃。一勺蛋花和一顆蛋包配上一匙辣油，一碗香噴噴的米干就可以端上桌，準備大快朵頤。

在桃園龍岡的忠貞市場內，這一間隱藏版傳承半世紀滇緬眷村的美味米干。在天冷時，來吃碗熱呼呼早餐，是最好的選擇。

有顧客內用了還要外帶2碗回家，可見十分美味。民眾：「從小就吃到現在，40年吧，熱呼呼的啊，可以暖身嘛。」

民眾vs.記者：「（這個是不是生意滿好的，要排隊），對對對這家真的生意超好的，那你今天來排多久，今天排了大概半小時吧。」

寒流來襲，民眾排了半個小時也要吃碗熱呼呼早餐暖暖身心，蛋花、蛋包配米干，已經成為所有饕客難忘的美食。

