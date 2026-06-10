熱帶低壓助攻！曾文水庫水量暴增近1倍 2期稻作供灌露曙光

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熱帶低壓降雨雖不如預期，仍為曾文、烏山頭2座水庫帶入豐沛雨量，短短一周內，至10日止已增加4200萬立方公尺。（水利署南區分署提供／程炳璋台南傳真）

台南市去年2期稻作第1組6月初即已開灌，今年遲未決定，近1周以來熱帶低壓發威，9日、10日2天降雨卻不如預期，但對南部水庫仍算及時雨，台南市曾文與烏山頭2座水庫合計，從4日的5409萬立方公尺，10日上午暴增為9400萬立方公尺，7天增加快1倍，水利署認為2期稻作供灌樂觀，但評估曾文蓄水率需有5成才安心，因旗山溪這次雨水豐沛，將大量從甲仙堰越域引水灌飽南化水庫，最快12日可討論出2期稻作供灌期程。

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台南市災防辦公室表示，這波低氣壓鋒面原本預估9日、10日會出現100毫米至250毫米的豪大雨，卻因南移至巴士海峽，加上西南氣流減弱至西南風，雨量不如預期，紛紛下修至50毫米至100毫米。

台南市9日累積最多雨量前3名分別為關廟區（100毫米）、龍崎區（93.5毫米）與歸仁區（88.5毫米）。未來3天鋒面雖會再北移，但只會有零星降雨。

水利署南水分署表示，自4日上午7點到10日上午7點為止，曾文與烏山頭水庫各有16.37％、27.43％的蓄水率，2座水庫7天內共進帳4200萬立方公尺的水量，不過蓄水率合計尚未到2成，未來數日預估仍為仍會持續有土壤水入流，這場梅雨對南部水庫來說顯有挹注。

水利署副署長王藝峰對2期稻作供灌樂觀，但評估曾文水庫至少需有5成蓄水率，供灌會較安心，這波降雨雖無法達成，但南部已進入豐水期，未來仍有持續降雨機會。

台南市2期稻作灌溉共分為6組，去年第1組6月6日即率先開灌，今年因缺水，農水署至今尚未宣布供灌期程，農民都在觀望。如今水庫蓄水顯著回升，水利署與農水署10日在南部召開例行會議討論，預計最快12日在水利署開會後會有決議。

從旗山溪引流到南化水庫的甲仙攔河堰，目前因溪水濁度正常，持續啟動越域引水，9日再引水247萬立方公尺到南化水庫蓄存，南化水庫蓄水率從4日的21.34％，一路回升至42.97％，水利署預計先灌飽南化水庫，減輕南科工業用水與民生用水的負擔。未來視水情狀況，啟動南化水庫聯通管北向，將水反送曾文水庫東口，蓄存在烏山頭水庫。

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