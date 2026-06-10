熱帶低壓助攻！曾文水庫水量暴增近1倍 2期稻作供灌露曙光
台南市去年2期稻作第1組6月初即已開灌，今年遲未決定，近1周以來熱帶低壓發威，9日、10日2天降雨卻不如預期，但對南部水庫仍算及時雨，台南市曾文與烏山頭2座水庫合計，從4日的5409萬立方公尺，10日上午暴增為9400萬立方公尺，7天增加快1倍，水利署認為2期稻作供灌樂觀，但評估曾文蓄水率需有5成才安心，因旗山溪這次雨水豐沛，將大量從甲仙堰越域引水灌飽南化水庫，最快12日可討論出2期稻作供灌期程。
台南市災防辦公室表示，這波低氣壓鋒面原本預估9日、10日會出現100毫米至250毫米的豪大雨，卻因南移至巴士海峽，加上西南氣流減弱至西南風，雨量不如預期，紛紛下修至50毫米至100毫米。
台南市9日累積最多雨量前3名分別為關廟區（100毫米）、龍崎區（93.5毫米）與歸仁區（88.5毫米）。未來3天鋒面雖會再北移，但只會有零星降雨。
水利署南水分署表示，自4日上午7點到10日上午7點為止，曾文與烏山頭水庫各有16.37％、27.43％的蓄水率，2座水庫7天內共進帳4200萬立方公尺的水量，不過蓄水率合計尚未到2成，未來數日預估仍為仍會持續有土壤水入流，這場梅雨對南部水庫來說顯有挹注。
水利署副署長王藝峰對2期稻作供灌樂觀，但評估曾文水庫至少需有5成蓄水率，供灌會較安心，這波降雨雖無法達成，但南部已進入豐水期，未來仍有持續降雨機會。
台南市2期稻作灌溉共分為6組，去年第1組6月6日即率先開灌，今年因缺水，農水署至今尚未宣布供灌期程，農民都在觀望。如今水庫蓄水顯著回升，水利署與農水署10日在南部召開例行會議討論，預計最快12日在水利署開會後會有決議。
從旗山溪引流到南化水庫的甲仙攔河堰，目前因溪水濁度正常，持續啟動越域引水，9日再引水247萬立方公尺到南化水庫蓄存，南化水庫蓄水率從4日的21.34％，一路回升至42.97％，水利署預計先灌飽南化水庫，減輕南科工業用水與民生用水的負擔。未來視水情狀況，啟動南化水庫聯通管北向，將水反送曾文水庫東口，蓄存在烏山頭水庫。
其他人也在看
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回2成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
攸關民生用水！降雨、引水雙管齊下 南化水庫蓄水率重回4成
受到低氣壓、西南風與滯留鋒面等影響，供應民生用水的南化水庫連日來集水區持續降雨，截至今天傍晚，預估累計入流量逾1720萬立方米，加上啟動甲仙攔河堰進行越域引水，雙管齊下挹注，水位迅速上升，蓄水率增近23%，已重回4成。水利署南區水資源分署統計，南化水庫從本月4日早上7點到今天下午3點，集水區近1週來
雨勢短暫趨緩別鬆懈！週末前仍有雨 下週鋒面再報到
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員鄭傑仁今（10）日下午說明，今天隨著滯留鋒面逐漸往南移動，中午之後各地降雨有緩和的趨勢，但明後兩天（11日、12日）滯留鋒面再度往北移動，屆時各地降雨有增加趨勢；預計到週六（13日）整體降雨會趨緩，不過週日（14日）至下週一（15日），另一個滯留鋒面會逐漸接近台灣，各地降雨會有增加的趨勢，因此未來一週整體天氣相對不穩定。
雨彈! 台20線零星落石 高雄山區"瓦筏哈橋"引道路基塌陷
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導受梅雨鋒面及西南氣流雙重影響，高雄山區也嚴陣以待，桃源區勤和通往梅蘭的瓦筏哈橋，也出現引道路基崩塌情況，現場架起護欄儋縣雙限通車，還好連日雨勢只有台20線部分路段出現零星坍塌落落石，沒有人員傷亡，山區居民也都安全無虞。
溼答答上學! 台中大里又淹水學生狼狽涉水而過
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中大里中興路又淹水了！10日早上民眾拍下人行道淹水，水深到腳踝，學生上學涉水而過，布鞋浸泡在水裡，由於旁邊就是公車站牌，乘客還得冒險上下車。民代痛批公帑花去哪了？去年才辦會勘，做了改善工程，不到一年就淹水，要求相關單位再度會勘，找出淹水源頭。
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
《RO仙境傳說 3》公開共創議事錄階段進度：揭露巔峰對決策略調整核心方向，強化「手動操作價值」純粹體驗
由 Gravity Game Vision 發行、JoyMaker 共同開發的 MMORPG《RO仙境傳說 3》，官方今(10)日釋出「共創議事錄」兩期重點整理，帶領玩家了解開發團隊與「共創議會」玩家代表之間，針對遊戲核心方向的深入討論。
台股新增兩檔「關禁閉」！均20分鐘撮合 關至6月25日
櫃買中心今（10）日公告新增2檔處置股，包括系統整合廠大粽（3147）與半導體封測廠商博磊（3581），均為20分鐘撮合一次，從明（11）日起一路關至6月25日。根據最新公告，大綜和博磊被列入處置股的原因，分別是前者最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達38.85%，而後者最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達47.31%。
台中海線大停電! 特高壓線路突跳脫影響逾14萬戶
中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導台中海線又傳出大規模停電事件，下午2點多，包含台中大甲、沙鹿、清水一帶，無預警停電，有學生上課到一半陷入一片漆黑，用手機打燈上課，台灣大道沒有紅綠燈，行車往來受到影響。台電獲報查修，發現是，161kV白線特高壓線路發生跳脫，經過近30分鐘搶修全數復電，一度影響用電戶數14萬多戶。
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
TPBL／年度MVP出爐 高錦瑋奪3大獎謙虛自比結蛹：提醒自己更好
TPBL台灣職業籃球大聯盟年度最有價值球員出爐！由桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋獲得，高錦緯一口氣抱回年度人氣球星、年度第一隊與年度MVP 3大獎。但他對自己這季表現並不滿意，強調這獎項要提醒自己變得更好。
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰
根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。影片中還可看到，一名疑似帶隊...
幫助很大！梅雨為全台水庫灌快4億噸水 尚盼曾文水位回2成
幫助很大！梅雨鋒面進入第7天，經濟部統計到下午為止，全台主要水庫入流量上升到3.7億噸，「符合預期」。由於集水區持續進水，到晚上有望破4億噸。水利署評估對南部水情很有助益，但想安穩，第一步曾文水庫水位至少要先回升到2成以上。
台積電等10個股將除息！台股明開盤蒸發52點
[NOWNEWS今日新聞]多檔個股將除息！證交所今（10）日表示，明日將有台積電、富邦媒、群創等10檔個股將進行除息交易，其中台積電發行市值將減少約1555億元，佔發行量加權股價指數約47.84點，1...
高雄遊樂園"極限挑戰"突停擺 20遊客卡半空中
南部中心／廖錦雄、陳姵妡 高雄報導高雄遊樂園發生卡軌狀況，園區內的熱門設施"極限挑戰"，列車上升到頂端，準備衝刺時突然停住，當下約有20名遊客被困在半空中，大概三到四分鐘後才慢慢降落。園方出面澄清，是因大雨濕氣導致軌道濕滑，觸發設備的安全機制，才會自動鎖定，讓遊客虛驚一場。
美軍炸伊朗水庫！2萬人45℃高溫沒水喝
[NOWNEWS今日新聞]美國為回應美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落，10日對伊朗發動新一波攻擊，荷姆茲海峽附近三處戰略要地爆炸。伊朗官媒稱，美軍擊中兩座水庫，至少2萬人失去飲用水。伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國...