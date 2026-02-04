熱帶低壓恐成颱！今氣溫持續回升、西部日夜溫差大「這天轉濕冷」

今（4）天各地大多為多雲到晴。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（4）天各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。夜間清晨西半部雲量少，早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約13至15度，南部及花東16至17度；白天氣溫比昨天高，北部及東半部高溫約22至25度，中南部高溫可達約26至28度，西半部日夜溫差大。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，16至19度；金門晴時多雲，12至18度；馬祖晴時多雲，10至15度。熱帶性低氣壓TD02目前位於菲律賓東南方海面，朝西往菲律賓南部移動，有發展為輕颱的趨勢，對台灣無直接影響。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為普通等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為橘色提醒等級。

明天至週五白天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨。週五晚起至週六中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部及東部地區有短暫雨，東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週日至週一清晨中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；下週一白天起氣溫才會稍回升。各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日西半部山區亦有零星短暫雨。下週二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

