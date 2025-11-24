熱帶低壓明早增強為「天琴」颱風 對台灣影響曝

熱帶性低氣壓TD30預估未來將朝西穿越菲律賓後進入南海，對台灣沒有直接影響。（圖：氣象署網站）

菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，而且強度持續增強，日本氣象廳今天（24日）上午發布烈風警報，最快將在明天上午就可能形成今年第27號颱風「天琴」（日本命名，原意為天琴星座），對台灣沒有直接影響。

日本氣象廳指出，這個熱帶性低氣壓一旦生成為颱風，將是今年第27號颱風「天琴」，預估熱帶性低氣壓路徑未來將朝西穿越菲律賓後進入南海，對台灣天氣沒有直接影響。

不過，天氣達人吳聖宇表示，如果形成颱風「天琴」，雖然對台灣沒有直接影響，但它的外圍水氣最快可能在27（周四）、28日（周五）開始影響台灣。

中央氣象署表示，基隆北海岸、宜蘭及大台北地區，今天水氣逐漸增多，傍晚起可能出現局部短暫陣雨；花蓮、台東及恆春半島也可能出現零星降雨。而東北季風在入夜後逐漸增強，桃竹苗也可能有短暫雨。

在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16到21度，晚上開始，由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物以免受涼。