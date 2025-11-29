熱帶低壓最快今成颱！對台影響、路徑曝光 下波全台變天時間出爐

生活中心／陳慈鈴報導

熱帶低壓TD-31最快今成颱，預測路徑曝光。（圖／日本氣象廳）

週末好天氣，未來天氣狀況持續受到關注。對此，天氣風險分析師吳聖宇表示，今（29）日各地大致都是多雲或晴的天氣，上面提到雲量比較多的地方時間越晚陽光出來的機會也會越高，整個大氣是在轉乾的過程，天氣算是相當穩定。下週二將迎來大變天，低溫下探1字頭。關於熱帶低壓TD-31是否會增強為颱風，日本氣象廳預估最快今天生成颱風。

吳聖宇表示，明天週日（30日）則是相反的情況，雖然底層還是高壓迴流帶來的偏東風，但是預報資料顯示在台灣西邊又會逐漸有中高層水氣要東移過來，尤其是在3000到5000公尺高度這一層水氣比較明顯，因此明天將會是一個由晴漸轉多雲的天氣，下午之後各地雲層漸增，到了晚間的雲層越來越厚，可能在部分山區地形上就會有機會出現局部小雨的現象。

吳聖宇指出，這種中高層雲系影響的情況預期會持續到下週一（01日），週一各地仍將維持多雲到陰、山區地形上或是局部區域偶有短暫小雨的天氣，其實沒有明顯的天氣系統影響，但是只要雲量一多加上地形的配合，在山區以及局部地區就可能會有一點點下雨的機會，整體來說影響不大，怕遇到下雨的朋友還是可以帶著雨具出門。

吳聖宇表示，溫度方面，週末各地白天的溫度是相對比較溫暖的，北部、東半部白天高溫可以來到25到27度，中南部高溫則可以來到27到29度。不過夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻帶來的低溫，局部地區仍有機會降到13度或更低，尤其是明天清晨，出現輻射冷卻低溫的條件仍比較好，要留意日夜溫差變化的情況。到了下週一（01日）因為雲量增多，各地白天高溫預期會略降1到2度，北部、東半部白天高溫23到26度，中南部高溫則是25到28度。

至於何時會有大變天？吳聖宇分析，要等到下週二（02日）下半天之後東北季風再度增強，迎風面地區的降雨將會逐漸轉趨明顯，其他地方雲量持續偏多，同時入夜之後溫度也將會開始下降轉涼。下週三（03日）中高層短波槽通過，地面冷高壓也將更明顯南下到長江口一帶，將是東北季風最強的一天，不僅是迎風面地區持續有降雨，甚至連西半部局部地區都可能因為短波槽掠過台灣以北，配合中高層水氣通過而出現短暫陣雨情況。要等到下週四（04日）位於長江口的地面冷高壓中心逐漸消失，東北季風的強度才會較為減弱，不過迎風面地區仍將有短暫陣雨，其他地方則逐漸轉為多雲或有陽光露臉的天氣。

吳聖宇表示，下週二等到入夜之後溫度才會開始下降，因此北部、東半部白天高溫預報仍有22到25度，中南部高溫也維持在25到28度左右。下週三溫度就明顯降低，北部、東北部白天高溫可能只剩20度或以下，花東地區高溫21到23度，中部高溫22到24度，南部受影響較小，高溫仍有24到26度左右，週三晚間到週四清晨在中北部、東北部都市地區低溫15到17度，空曠地區可能降到13到15度左右，因為雲量偏多，預期沒有太明顯的輻射冷卻作用機會，南部以及花東都市地區低溫17到19度，空曠地區可能降到15到17度之間，也是明顯偏涼的情況，中南部的日夜溫差頗大，早出晚歸要小心身體健康。

吳聖宇提醒，下週四白天起東北季風慢慢減弱，不過北部、東北部預報的高溫仍然不到20度，其他地方的高溫則是跟週三差不多或略為上升，花東地區21到23度，中南部在24到27度之間，南北之間的溫度差異較大，南來北往的朋友要多加注意。吳聖宇提到，颱風方面，目前天琴颱風仍在南海緩慢移動，強度則是越來越減弱，後續可能逐漸靠近越南沿岸，但是應該在真正影響越南陸地前就會減弱消散。

吳聖宇說，至於有紀錄以來第一個從北印度洋海域（麻六甲海峽）跨過馬來半島進入西北太平洋海域（南海）的熱帶性低氣壓（TD-31）目前正緩慢向東北移動，未來將逐漸往天琴颱風以南的區域靠近，今天到明天之間是否會有機會發展達到輕度颱風等級仍有待觀察，但是最後應該還是會逐漸併入強度漸弱的天琴颱風環流內，並且一起被下週南下的東北季風往西南推動後逐漸消失在海面上，對台灣天氣並沒有影響機會。

