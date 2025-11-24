熱帶低壓生成！估明增強為「天琴」颱風 最新路徑曝

熱帶低壓生成。（圖／取自日本氣象廳網站）

日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度預估持續增強，最快明（25）日上午有形成颱風的機率。

日本氣象廳指出，若熱帶性低氣壓一旦生成為颱風，將是今年第27號颱風「天琴」（Koto由日本命名，原意為天琴星座）。預估熱帶性低氣壓路徑未來將朝西穿越菲律賓後進入南海，對台灣天氣沒有直接影響。

中央氣象署預測，今日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨。

廣告 廣告

在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物以免受涼。

而25至28日（週二至五）受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；25日東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；26日（週三）至28日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

TWICE子瑜講內心話落淚 團員心疼：講一小時也可以

普發1萬變9千！ 她曝ATM領錢「1慘況」：取消交易也沒用

搬來台灣「人生最糟決定」！老外嘆：生活像疲勞轟炸 親吐心累原因