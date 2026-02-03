熱帶低壓生成！日氣象廳示警 恐成今年第2號颱風

日本氣象廳今（3）日晚間發布烈風警報（Gale Warning），位在菲律賓東方海面上有熱帶性低氣壓生成，強度若持續增強，可能明日升級為今年第2號颱風「西望洋」（Penha），未來路徑將朝菲律賓前進，尚未對台灣形成威脅。

中央氣象署指出，明天台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨；白天氣溫大致呈持續回升趨勢，早晚稍涼，西半部日夜溫差大。

氣象署預測，明天中部以北及東北部低溫在13至15度，南部及花東16至17度，高溫方面，北及東半部地區22至25度，中南部可達26至28度。

氣象署表示，周四、周五（5、6日）東南部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島，以及周六（7日）基隆北海岸及東半部沿海會有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

