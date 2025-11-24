熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光

生活中心／朱祖儀報導

日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。

日本氣象廳指出，熱帶性低氣壓若增強，將成為今年第27號颱風「天琴」（Koto），預估其未來路徑將一路往西前進，穿越菲律賓後將盡到南海，對台灣沒有影響。

中央氣象署表示，今日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨。

氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大。此外，25日至28日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。

