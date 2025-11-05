大愛電視

熱帶低壓TD29生成 最快今晚成颱"鳳凰"

10日抵菲國 11日北轉接近台灣

12日影響最明顯 北轉路徑仍待觀察

東北季風減弱 明起氣溫明顯回升

週末高溫回升至30度 低溫22至24度

明基隆.大台北.宜花 仍有局部雨

週五至週日水氣少 各地多雲到晴

桃園至台南沿海 強風特報防陣風

