熱帶低壓TD29生成 最快今晚成颱"鳳凰"
10日抵菲國 11日北轉接近台灣
12日影響最明顯 北轉路徑仍待觀察
東北季風減弱 明起氣溫明顯回升
週末高溫回升至30度 低溫22至24度
明基隆.大台北.宜花 仍有局部雨
週五至週日水氣少 各地多雲到晴
桃園至台南沿海 強風特報防陣風
