▲《熱帶土地的饋贈》雙語繪本發表，展現印尼新住民文化魅力。（記者劉春生攝）

雲林縣政府文化觀光處將於二月一日（星期日）上午十一時，在文化觀光處一樓兒童閱覽室，發表《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》雙語繪本。該繪本為「新住民親子共讀繪本創作讀書會」邁入第十一年的最新成果，透過圖像與文字，帶領民眾從飲食文化出發，認識印尼土地的豐饒樣貌與多元文化內涵。

雲林縣以農立縣，也是一座多元文化交會、生根共融的友善城市。文化觀光處自二零一四年起，持續與雲林縣社會關懷協會合作推動新住民親子共讀繪本創作，陪伴新住民姊妹從閱讀者逐步成長為創作者，將對家鄉的思念與生命故事，化為一頁頁動人的繪本作品。

《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》由潘寶蓉、謝夢音、方小萃、陳娜莉及徐尤莉等五位印尼新住民姊妹共同創作，以鮮明色彩與細膩筆觸，描繪印尼常見卻富含文化意義的農特產品。書中不僅介紹象徵祝福與長壽的巨型牛肉丸（俗稱「懷孕牛肉丸」），也生動呈現木薯葉從在臺灣常被誤解為「餵豬作物」，到於印尼成為家常料理的文化差異與趣味故事。這些文字與圖像，不只是飲食紀錄，更映照新住民姊妹在雲林落地生根的心靈風景。

文化觀光處長謝明璇感性表示，這項持續超過十年的計畫，見證許多新住民姊妹從閱讀學習到勇敢創作的轉變歷程，不僅累積文化能量，也為雲林注入豐富多元的文化視角。縣府除持續推動繪本創作外，亦於文觀處圖書館三樓設置多元文化專區，典藏多達六千七百五十一冊多國語言書籍，打造一處讓新住民能自在閱讀、連結家鄉記憶並汲取知識養分的友善空間。

發表會當天，除分享繪本創作歷程與感人故事外，現場並安排充滿熱情的印尼傳統舞蹈演出，以及由陳莎莉老師指導的「香蕉葉編餐盤」文化體驗活動，並提供七國特色美食品嚐。誠摯邀請民眾踴躍參與，在書香、畫作與香氣交織中，感受多元文化在雲林共融共好的美好生命力。