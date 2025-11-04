熱帶性低氣壓「TD29」恐成中、強颱！ 部分路徑非常偏近台灣東部

▲ 圖／翻攝自林老師氣象站

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

根據氣象署最新資料顯示，位在關島附近海面生成的熱帶性低氣壓TD29，恐有發展成颱的趨勢。對此，氣象專家林得恩也提醒，TD29的低層環流正在增強，初步評估成颱機會高，且可能在中颱至強颱等級之間，更有路徑偏近台灣東部或東部外海的訊號！

氣象署指出，熱帶性低氣壓TD29號，中心氣壓1002百帕，今(4)日2點的中心位置在北緯8.3度，東經147.4度，即在關島南南東方640公里之處(鵝鑾鼻東南東方3210公里之處)，以每小時18公里速度，向西北西進行，預測5日2點的中心位置在北緯9.4度，東經143.9度，即在關島南南西方460公里之處(鵝鑾鼻東南東方2820公里之處)，有發展為輕颱的趨勢。

林得恩也表示，根據今晨最新動態增強紅外線衛星影像以及微波影像顯示，TD29的低層環流，正在增強當中。從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，只有5至10 節左右，以及海面溫度較高，都在攝氏29至30度，初步評估，擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動。

林得恩也指出，由於環境條件相當配合，TD29不只將會發展為颱風，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間。從系集模式模擬結果，也有部份成員路徑非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統。

至於今日天氣狀況，氣象署表示，今日天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢機率，大台北平地下雨的範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨；中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲。氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及臺東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯。

離島天氣，分別是澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。也提醒民眾，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海或空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風。

