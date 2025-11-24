熱帶擾動恐發展成颱？鄭明典「曬1圖」示警：和台灣有關

生活中心／黃依婷報導

預估熱帶擾動持續時間相對長，對菲律賓還是個威脅。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

今（24）日各地區早晚稍涼，日夜溫差大；臺灣東北部、基隆北海岸及大臺北地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，晚起東北季風增強，北部地區轉有局部短暫雨。然而，根據預報指出，菲律賓附近有熱帶擾動，且有機會發展成颱風，前氣象局長鄭明典也示警，「和台灣的天氣有關」。

鄭明典發文曬出熱帶擾動所在位置，他預估菲律賓還會有大雨，雖然這種雨不如颱風雨那麼集中，但是持續時間相對長，對菲律賓還是個威脅；中南半島今年水患也是很多，這團雲稍後一樣會往中南半島方向過去，也因為南方持續有對流，這會加強台灣附近的東北季風，所以還是和台灣的天氣有關。

根據中央氣象署資料顯示，明日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

中央氣象署提到，週三至週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。週六東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。週日東北季風再增強並影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

