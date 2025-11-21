熱帶擾動恐發展成「天琴颱風」！最快下週生成路徑曝光

一熱帶擾動於27日至28日間，有機會生成「天琴颱風」。（圖／翻攝臉書／賈新興）

氣象專家賈新興今（21日）指出，菲律賓東方海域24至25日間可能出現熱帶擾動，預估將於27至28日進入南海，具發展為「天琴颱風」的趨勢。儘管如此，預測路徑顯示系統將朝越南南部前進，對台灣並無直接影響。

賈新興是台灣整合防災工程技術顧問公司總監，今日透過YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」分享最新天氣分析。他表示，今起至下週一（24日）氣溫小幅回升，各地高溫可達27度左右。但自下週二（25日）起，新一波東北季風來襲，將帶來明顯降溫，未來10天台灣天氣多受東北季風影響。

針對近期天氣型態，賈新興指出，本週末（22至23日）宜蘭、花蓮沿海地區水氣偏多，其他地區則以穩定天氣為主。下週一白天仍晴朗穩定，但晚間起隨東北季風增強，北部及宜蘭轉為有局部短暫陣雨，花蓮山區亦有零星降雨機率。下週三（26日）轉為乾燥，各地為晴到多雲；不過到了週四（27日）傍晚，將再迎另一波東北季風，提醒民眾持續關注氣溫變化。

至於熱帶系統方面，歐洲中期預報中心（ECMWF）系集預測顯示，24至25日間菲律賓東方海域將有熱帶擾動發展，路徑可能先登陸呂宋島南部後進入南海。若持續發展，極有可能成為今年第23號颱風「天琴」，但路徑預估將朝向越南南部前進，對台灣並不構成威脅。

最後，賈新興亦補充，12月整體天氣預估為「前涼後暖」。12月上旬偏乾且偏涼，中旬後至下旬略為偏暖，降雨部分，桃園以北及宜蘭地區將略為偏多，提醒民眾出門仍須視天況調整穿著與攜帶雨具。

