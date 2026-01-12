熱帶擾動醞釀中！「2026年首颱」生成機率、預估路徑曝 專家揭對台影響

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，目前有一熱帶系統正在醞釀中。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

隨著大陸冷氣團減弱，各地天氣逐漸回溫。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前有一個熱帶系統正在醞釀中，未來有機率發展為今年第一個颱風。雖然直接影響台灣的可能性偏低，但仍可能為下一波冷空氣帶來較多水氣，影響天氣型態。

「台灣颱風論壇」今（12）日在臉書粉專發文表示，目前位於菲律賓東南方海域的熱帶系統91W，未來幾天可能略為增強為熱帶性低氣壓，並不排除進一步發展為今年首個颱風。

台灣颱風論壇預測，該熱帶系統將朝菲律賓東方海域接近，預計於週末前後抵達，後續轉向東北移動的機率較高，因此直接影響台灣的可能性不大。

不過，台灣颱風論壇也提醒，雖然該熱帶系統對台灣的影響有限，但其外圍水氣可能隨後續冷空氣南下，使天氣轉為較為潮濕，北台灣民眾應把握本週相對乾爽穩定的好天氣。

