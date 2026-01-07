熱帶氣候變「銀白世界」！ 夏威夷高海拔山區出現猛烈風雪

全球極端天氣現象日益頻繁，就連向來以熱帶氣候著稱的美國夏威夷，近期也遭受冬季風暴侵襲。（示意圖／Pexels）





全球極端天氣現象日益頻繁，就連向來以熱帶氣候著稱的美國夏威夷，近期也遭受冬季風暴侵襲。高海拔山區出現猛烈風雪，將原本翠綠的山頭換裝成一片「銀白世界」。根據當地氣象單位統計，積雪最深處已達到25公分，顛覆了大眾對夏威夷陽光沙灘的既定印象。



狂風捲起千堆雪，夏威夷著名的毛納基山（Mauna Kea）頂峰如今被皚皚白雪完全覆蓋。透過縮時攝影畫面可見，山區不僅大霧瀰漫，更伴隨嚴重積雪與結冰現象。受此影響，當地相關單位已宣布封閉遊客資訊站往上的路段，以策安全。目前毛納基山除了積雪深達25公分外，強勁的風勢也導致山區能見度極差。

氣象專家分析天氣圖指出，警報系統同時亮起了代表洪水預警的綠色區塊，以及代表冬季風暴預警的粉色區塊；這種在同一地區同時發布兩種極端天氣預警的情況相當罕見，過去通常只發生在太平洋西北部的部分地區，如今卻出現在熱帶的夏威夷。



對此，檀香山氣象單位解釋，這是受到一個複雜的風暴系統影響所致。該系統除了導致高山地區出現明顯降雪，海拔相對較低的地區也可能出現雨夾雪或暴雨天氣。夏威夷當局已正式發布天氣警報，提醒民眾在惡劣的風雪天氣下，近期應避免前往高山地區，以免發生危險。

