熱帶氣旋侵襲澳洲北領地 強風豪雨導致停電
（中央社雪梨23日綜合外電報導）威力強大的熱帶氣旋昨晚橫掃澳洲北領地（Northern Territory），風速高達每小時110公里，導致多處樹木傾倒、交通號誌損壞，並造成停電。
法新社報導，熱帶氣旋菲娜（Fina）在北領地沿海盤旋數日後，迅速增強為3級風暴。
菲娜橫掃繁忙都市達爾文（Darwin）與人口稀少的提維群島（Tiwi Islands）。提維群島距海岸約80公里，當地陣風最高達每小時110公里。
氣象局預報員海恩茲（Angus Hines）表示，菲娜「極具破壞力的中心」已遠離北領地，但預計今天仍有大雨和強風。
北領地首席部長芬諾奇羅（Lia Finocchiaro）表示，這「對所有人來說都是可怕的一晚」。
她告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我今早一直懸著心等候簡報，幸好簡報顯示無人受傷。但絕對是到處都有樹木倒塌、財產受損、電線桿倒地」
畫面顯示，在氣旋最強烈時，大量雨水從屋頂傾瀉而下，而巨大的樹木倒塌在後院和道路上。
聯邦國會議員高斯林（Luke Gosling）表示，好幾個地區已經停電，但民眾都做好充分準備。
菲娜目前正向西澳外海移動，預報顯示可能增強為4級風暴。不過氣象當局今天表示，該氣旋不太可能登陸，並將在未來幾天逐漸減弱。
研究人員多次警告，氣候變遷會加劇叢林火災、洪水與氣旋等自然災害的風險。（編譯：陳昱婷）1141123
