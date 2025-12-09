熱帶氣旋致災蘇門答臘近千人亡 印尼觀光用大象助災後清運

印尼正值雨季，再加上罕見的熱帶氣旋，導致蘇門答臘3個省分遭到毀滅性的洪水和土石流。根據官方統計，截至目前為止，死亡人數已經攀升到950人，還有274人失蹤。由於聯外道路中斷，到處泥濘不堪，軍方只能搭便橋應急，而當地的居民則必須步行1小時，途中還得跨越散落一地的樹木跟翻覆的車輛，才能到達物資發放中心。有居民趕緊拿著被淤泥覆蓋的髒衣服，到河邊清洗，也有居民把被水泡爛的重要文件拿出來曬乾，有些已經損毀，讓他欲哭無淚。

災民帕薩里布表示，「我很沮喪，真的，我來這裡是來看看，我還有什麼忘了拿，還能搶救什麼，真希望政府能夠減輕我們的負擔，我已經無話可說了。」

蘇門答臘的官員呼籲中央要儘快宣布全國緊急狀態，釋放更多經費救災，印尼的國家災害應變總署則表示，蘇門答臘受到影響的3省分，重建經費加總需要51.81兆印尼盾、約台幣969億元，而且可能還會再增加。此外，重災區之一的亞齊省原本訓練用來提供遊客騎乘體驗的4頭大象，轉而協助軍方清理被摧毀的道路。

亞齊省自然資源保護局長索菲揚表示，「目前的工作重點，是清理居民家門口的瓦礫，以便能夠通行，如果有車輛被困住，我們也會利用大象來幫忙。」

當地的志工在臨時避難所準備熱呼呼的食物，讓災民們隨時充飢，而印尼的官員表示，部分恢復情況相對較好的地區，將儘快啟動重建工程。此外，印尼政府也正調查洪災附近的森林濫砍濫伐情形。