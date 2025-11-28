熱帶氣旋襲擊印尼蘇門答臘島！三省爆發山崩、洪水災情 至少61死

印尼蘇門答臘島近期遭受罕見熱帶氣旋襲擊，島內三個省份爆發嚴重災情，截至目前為止已造成 61 人死亡、近 1.2 萬名民眾被迫撤離。 圖：翻攝自 X《Al Jazeera English》

[Newtalk新聞] 印尼蘇門答臘島近期遭遇熱帶氣旋襲擊，島內三個省份接連傳出山崩、洪水等災情，截至目前，已造成 61 人死亡，約 1.2 萬民眾被迫撤離。雖印尼當局在災害發生後立即展開救援行動，但山體滑坡導致的道路阻斷，大幅增加了救援難度，區域電信網路被中斷的現象也影響了部分地區民眾的求援能力，整體救援工作面臨巨大的挑戰。

根據印尼《雅加達郵報》報導，當地時間 27 日，蘇門答臘島遭遇罕見熱帶氣旋襲擊，全島各地爆發嚴重災情。其中，北蘇門答臘省、西蘇門答臘省以及亞齊省皆傳出遭受山崩、洪水襲擊的災情，並以北蘇門答臘省的災情最為嚴重。

報導稱，截至當地時間周四（27 日）下午，此波熱帶氣旋災害已致 61 位民眾死亡，近 1.2 萬人被迫疏散。受災最嚴重的北蘇門答臘省 33 個縣市中，有 15 個縣市傳出遭受洪水、山崩或龍捲風等災害侵襲，熱帶氣旋帶來的豪雨甚至導致麻六甲海峽出現水位暴漲的現象。

北蘇門答臘省減災署( BPBD )緊急應變、設備與後勤部門負責人斯里．瓦尤尼．潘卡西拉瓦蒂( Sri Wahyuni Pancasilawati )接受《雅加達郵報》訪問時表示，此次的熱帶氣旋災害已經在該省造成 47 人死亡， 67 人受傷與 9 人失蹤，「由於救災工作尚未完成，真實傷亡人數可能進一步上升，我們目前正傾盡全力努力疏散受災居民」。

該報導指出，由於山體滑坡阻斷了多處主要道路，當地政府針對北蘇門答臘省錫博爾加縣、北塔帕努利縣以及南塔帕努利縣的救災工作面臨巨大挑戰。北蘇門答臘省通訊與數位部也發布公告，強調該地區區域電信網路仍遭受嚴重破壞，495 個通訊站點發生斷電的情形，認為該省省內大片地區將在短時間內無法獲得可靠的電話或網路服務。

