熱帶氣旋襲擊嚴重山崩 西西里島小鎮撤離1500居民

空拍畫面顯示，西西里島、尼謝米鎮發生嚴重山崩，大片土地崩落，許多房屋有一半結構懸在半空中，甚至有車輛就卡在斷崖邊緣；消防人員協助居民重返危樓，搶救僅存的家當，面對一夕之間家園變色，居民難掩心中的無助與恐慌，只能帶著簡單的行囊與寵物，暫時撤離到安置中心。

尼謝米鎮撤離居民瑪麗亞表示，「這是非常艱難的時刻，因為我有認識一輩子的好朋友，我們一起唸書，他們失去一切，他們失去所有，這真的令人心碎。」

義大利總理梅洛尼搭乘直升機視察災區，並宣布此地區進入緊急狀態；民防部門警告，由於地下水尚未排空，整個山坡地仍處於不穩定的滑動狀態，任何位於懸崖邊緣的建築物，都絕對不能居住，必須永久撤離。

當局初估，這場災害造成的損失恐高達20億歐元、約新台幣748億，重建之路漫長且艱辛。

義大利民防署長奇奇利亞諾表示，「有一件事是肯定的，山體絕對還在活動中，我在勘察時用手機錄下這一幕，大家都很清楚情況很複雜。我不確定懸崖邊的房屋會不會崩塌，但如果房屋位在懸崖邊就不能居住。」

這場災難也引發對於土地過度開發與政府長期忽視地質風險的強烈質疑；居民期盼政府能盡快提出，長期安置與重建計畫。

