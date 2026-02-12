熱帶氣旋襲馬達加斯加釀31死 政府宣布全國進入「災難狀態」

馬達加斯加地方當局11日表示，熱帶氣旋「格札尼」（Gezani）已造成至少31人死亡，國家風險管理和民防辦公室（BNGRC）稱，仍有多人失蹤，至少36人受傷。

熱帶氣旋「格札尼」侵襲馬達加斯加，造成嚴重災情。（圖／路透）

熱帶氣旋「格札尼」以高達每小時270公里的速度橫掃馬達加斯加島。馬達加斯加第二大城市圖阿馬西納所在的阿齊納納納地區約有75%的基礎設施遭到破壞或損壞，受災人數達6,870人，另有25萬406人被列為災民。

10月透過軍事政變上台的總統邁克爾·蘭德里亞尼里納（Michael Randrianirina）前往圖阿馬西納（Toamasina）視察災情並慰問居民。政府11日發布政令，全國進入「國家災難狀態」。

廣告 廣告

社群媒體上發布的影片顯示，洪水淹沒了多個街區，到處都是被破壞留下的痕跡。 一位居民告訴美聯社：「屋頂被掀翻，牆壁倒塌，電線桿倒塌，樹木被連根拔起。簡直是災難現場。」

馬達加斯加第二大城市圖阿馬西納滿目瘡痍。（圖／路透）

格札尼是今年襲擊馬達加斯加的第二個氣旋，距離熱帶氣旋菲蒂亞（Fytia）襲擊馬達加斯加僅10天。據聯合國人道事務協調廳稱，菲蒂亞造成14人死亡，超過31,000人流離失所。

延伸閱讀

川普支持率創新低！移民政策引民怨 近6成認為執法「太過分」

美牛0關稅！盧秀燕：校園營養午餐只能用國產肉

美俄烏第3輪談判2/17日內瓦舉行 川普：澤倫斯基必須動起來