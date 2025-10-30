熱帶洋面3擾動醞釀 氣象專家：2顆恐合併成超大環流

熱帶洋面上依然很活躍！氣象專家吳聖宇指出，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在，其中以關島南方海面的系統最值得注意，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股。

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，雖然時間已經來到10月底，但是熱帶洋面上依然很活躍，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在，似乎都還沒有臨時編號，姑且用A、B、C來稱呼。菲律賓群島上空的A系統將往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展機會較低。

吳聖宇指出，關島南方海面的B系統最值得注意，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，並且有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股，也是目前新聞中有提到週末到下週可能出現在菲律賓東方海面的熱帶擾動系統，預報資料大多認為將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但是進入南海之後會不會再度跟東北季風之間產生交互作用仍需要再觀察。

至於最遠的C系統，吳聖宇說，C系統受到北邊太平洋高壓的引導力量最為明顯，往西傳播的速度也最快，未來可能逐漸靠近B系統，兩者之間的互動也很有趣，究竟會各自發展還是互相合併值得注意，如果是互相合併，有可能會兩者合一之後變成一個比較大的環流，到時預報就有可能出現不同的變化，但是時間尚早，繼續觀察就可以。

