熱帶系統在菲醞釀中 下週不排除成颱仍待觀察

台北市 / 綜合報導

又有颱風可能要生成了嗎？雖然時節已經進入到11月下旬，不過現在菲律賓東方海面上，還有熱帶系統在醞釀當中，專家認為，有機會在下週，增強為熱帶性低氣壓，也不排除有變成颱風的可能性，目前預報資料顯示， 這個熱帶低壓 可能會通過呂宋島南邊陸地，位置偏南，對台灣影響也相對有限；至於國內今(21)日的天氣，主要還是受到東北季風影響，各地早晚有涼意、外出要記得保暖。

行人出門外套包緊緊，機車騎士保暖工作也沒少，今(21)日上午大台北21度上下感受涼冷，就連高雄內門，清晨最低溫也只有15.2度，持續受到東北季風影響，各地早晚有涼意雲量也偏多。

廣告 廣告

中央氣象署預報員林伯東說：「影響到台灣的，主要是這一大片雲系，底層主要是東北風，不過我們可以注意到就是，這一波雲系，其實是慢慢地在往北移動，在迎風面北部，以及東半部地區，也有一些零星下雨的情形。」

時序進入秋冬，菲律賓東方海面上，卻還有熱帶系統蠢蠢欲動，專家認為依照目前預報，有可能在下週一前後，增強為熱帶性低氣壓，一路靠近呂宋島陸地，有機會在下週四左右變成颱風，有沒有可能進一步，對台灣造成威脅。

氣象專家賈新興說：「北邊這邊是偏東北季風的影響，不管它是熱帶性低氣壓，或者是變颱風，它的位置其實相對都非常南邊，所以我們也不需要擔心什麼。」氣象專家賈新興說：「可能會有一些颱風，和東北季風交互作用的影響。」

目前歐洲系集模式也預測(Easterlywave)，熱帶系統位置偏南，看得出水氣北上幅度有限，對台灣影響相對較小，只是時間來到11月下旬，依舊有熱帶系統醞釀，難道颱風季有延長趨勢嗎。

氣象專家賈新興說：「11月份氣候平均，大概也有兩個颱風生成，像去年11月，其實也有4個颱風生成，所以11月份，如果有颱風生成的話，並不是特別異常的情形。」儘管已經進入颱風季尾聲，但不排除有颱風生成可能性，還是得密切觀察後續動態，提醒民眾隨時留意天氣變化。

原始連結







更多華視新聞報導

「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度

颱風「劍魚」生成 朝越南移動對台無影響

颱風「銀杏」朝西遠離台 又3熱帶擾動排排站！

