熱帶系統恐成颱風 賈新興：11/26、27東南水氣多

氣象專家賈新興今（20日）表示，未來10天持續受到東北季風影響，不過要注意，26日至27日東南水氣多，南海至菲律賓附近可能有熱帶系統的發展。

注意26日至27日東南水氣多，南海至菲律賓附近可能有熱帶系統的發展。（圖／翻攝自賈新興臉書）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YT頻道表示，根據歐洲系集模式模擬預測，23日、24日菲律賓東邊可能有熱帶性低氣壓發展，預測26日、27日朝菲律賓呂宋島前進，電腦預測在南海時有機會在26日或27日增強成颱風。

賈新興指出，明天開始溫度逐漸回升，24日晚間至25日又受到東北季風影響，水氣增加，溫度驟降，有機會降至15度以下低溫，另一波東北季風可能在27日影響，由於低氣壓系統較南邊，預估會為台灣東南方帶來水氣。

廣告 廣告

預估有兩波東北季風強襲。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興整理降雨重點，明天北海岸和大台北東側山區及宜蘭有零星短暫雨，22日至23日深夜至隔天清晨，北海岸、基隆、大台北東側山區及宜蘭有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。24日晚起東北季風影響，25日桃園以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興也提醒，由於超過五天後的預報變動大，且不確定性高，應繼續留意最新氣象預報資訊。

延伸閱讀

超商普發領現優惠！精品咖啡買2送2 大杯美式下殺22元

還沒冷完！南投名間今晨探12.8度 11/24變天轉濕冷

中油高層續任！ 董事長方振仁、總經理張敏再度攜手