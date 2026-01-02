熱帶雨林不怕天打雷劈？ 《科學》精選2025年度研究故事

美國學術期刊《科學》（Science）精選2025年度最值得注目的科學研究，範圍涵蓋人類起源、重大疾病發現到環境與社會議題等，最終共挑出12篇具影響力的科學新聞與研究成果。

殺不死你的使你更堅強—熱帶樹被雷擊後反而茁壯成長

這項刊登在《新植物學家》（New Phytologist）的研究指出，巴拿馬熱帶雨林中高達55公尺的杏仁樹（almendro tree）被雷擊後，非但沒有因此死亡，反而更加茁壯，樹本身就像是一根天然避雷針。

廣告 廣告

科學家進一步研究發現，有別於寒帶地區植物，有些熱帶雨林的樹木遭雷擊後，既不燃燒也不會爆炸。根據2014年以來監測熱帶植物資訊，科學家在6年間紀錄了94次雷擊，在長期觀察雷擊後的變化後發現，纏繞在杏仁樹上的藤蔓容易遮擋陽光、阻礙樹木生長；但杏仁樹遭雷擊後使寄生的藤蔓死亡，讓樹本身反而因此擺脫藤蔓糾纏。

而杏仁樹周圍的小樹在閃電後，會從樹梢開始枯萎，科學家推測可能是電流在空氣中產生的火花導致，並透過接觸的樹葉或藤蔓傳導，使小樹漸漸的落葉枯死，也讓杏仁樹少了競爭陽光的對手。經統計後發現，被雷擊的杏仁樹竟產生比原本多14倍的種子。

研究者認為，全球的森林中可能還有特定樹種同樣受益於雷擊，但仍待更多後續研究進行確認。

從小深受子宮內膜異位症折磨 助科學家揭開疾病成因

科學家伯恩斯（Katherine Burns）在還是個少女時，子宮就常疼痛難耐，她會抓著計算機做數學題來分散注意力。儘管她曾向家人反應，但卻得到「沒什麼大不了的」的回應，直到進行全面性的檢查後，她才發現自己患有子宮內膜異位症。

⁠子宮內膜異位症是指類似子宮內膜（子宮內壁，每月月經期間會脫落）的組織生長在子宮外、骨盆腔內，此異位組織會導致經期劇烈疼痛、慢性骨盆腔疼痛、性交或排尿疼痛及不孕等，估影響全球十分之一、約近2億人的生育年齡女性，但病因仍不明。

伯恩斯在尋求緩解症狀的過程中，逐步將追蹤疾病根源轉化為自身志業，她的研究推翻醫界過去認為雌激素等賀爾蒙是造成子宮內膜異位症元兇的看法，並點出免疫系統在其中扮演的重要角色。

伯恩斯說：「⁠子宮內膜異位症的研究還如此落後，是因為它影響的僅有女性，且不致命。」

印度警方試圖「讀取」嫌犯的思想

印度一間公司聲稱研發出一種「讀心術」工具，可藉由掃描嫌疑人的大腦，觀察其在聽到描述犯罪現場字句時的大腦反應，來判斷他是否犯罪，此技術在過去20年曾被部分印度警方用於調查犯罪。

神經科學界對於這項名為「BEOS」（brain electrical oscillation signature profiling）的技術，至今仍抱持高度懷疑，認為該技術未經充分科學審核，不支持將其應用於實際案例。

而自2010年來，印度法院也不曾採納過BEOS提供的證據，但其使用的普遍性並沒有因此而出現停止跡象。在近期案件中，已有法官開始考量BEOS測試的結果，也有法醫科學家在海外推廣這項技術，部分團體已購買設備或正洽談中。