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熱帶風暴克莉絲汀娜（Cristina）正持續逼近中美洲，薩爾瓦多、瓜地馬拉、尼加拉瓜及宏都拉斯等四國已進入高度戒備。美國國家颶風中心警告，強降雨恐引發致命洪災與土石流，各國政府已緊急關閉學校並疏散沿海居民。

根據總部位於邁阿密的美國國家颶風中心（NHC）最新報告，熱帶風暴克莉絲汀娜正以每小時 65 公里的持續風速向中美洲海岸推進。氣象專家預測，這場風暴將在週四前為尼加拉瓜、宏都拉斯、薩爾瓦多及瓜地馬拉沿海地區帶來最高達 300 毫米的降雨量，極易引發土石流與淹水災情。

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薩爾瓦多政府已率先採取行動，教育部宣布週二及週三全國學校與大學停課，以防範潛在的土石流與洪災風險。在距離首都聖薩爾瓦多（San Salvador）約 35 公里的拉利伯塔德（La Libertad），港口已出現強勁海浪，當局下令漁船禁止出海，沿岸商店與魚市場也紛紛拉下鐵門防災。

薩爾瓦多民防局長 Luis Alonso Amaya 表示，全國已設置 180 處避難所，準備應對未來三天的強降雨。與此同時，瓜地馬拉當局預計沿海與中部高原地區將出現最劇烈雨勢；尼加拉瓜副總統 Rosario Murillo 則呼籲民眾遠離海岸線，強調自週日以來雨勢已不斷增強。

宏都拉斯緊急管理部門也針對境內九個地區發布警戒。由於中美洲地形崎嶇，國家颶風中心特別提醒，強降雨在陡峭地形極具威脅，可能導致致命的洪災與山崩。中美洲向來是全球颶風災害最頻繁的地區之一，各國政府正嚴陣以待，全力降低風暴帶來的衝擊。

原文出處：熱帶風暴克莉絲汀娜逼近中美洲 四國警戒防強風豪雨

本文由AI協作，經編輯審核後發布