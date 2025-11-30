熱帶風暴天琴逼近 越南沿海掀巨浪3死1失蹤

越南當局今天(30日)表示，隨著熱帶風暴「天琴」(Koto)逼近當地，伴隨而來的強風和巨浪造成外海部分船隻翻覆，目前已知有3人喪生、1人失蹤。

法新社報導，越南中部地區過去幾週以來遭受暴雨襲擊，著名歷史古鎮會安和度假勝地峴港都被大水淹沒，損失高達數億美元。

就在災情尚未復原之際，熱帶風暴「天琴」即將來襲。越南氣象局指出，截至今天上午，天琴位於越南外海約300公里處，強度從颱風降級為熱帶風暴，預計下週登陸之前還會進一步減弱。

儘管如此，天琴仍在當地掀起巨浪強風，南部的慶和省(Khanh Hoa)和林同省(Lam Dong)各傳出漁船和木筏翻覆事故，釀成3人死亡、1人下落不明。

氣象局預測，12月2日至3日，從順化到慶和省將出現高達150毫米的降雨量，而該地區才剛從歷史性洪水中恢復。

越南是全球熱帶氣旋最活躍的地區之一，每年通常會遭受10個颱風或風暴侵襲，但天琴已是今年的第15場風暴。

據越南當局統計，今年截至目前為止，天災已造成越南逾30億美元的災損，導致超過400人死亡或失蹤。(編輯：許嘉芫)