熱心代操虛擬貨幣投資 39歲女誤信男網友險丟37萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

39歲徐姓女子，在網路上認識了1名男性友人，雙方透過通訊軟體line交流投資觀念。男網友聲稱可以幫徐女「代操」虛擬貨幣，但最低投資門檻為1萬美金，而且有高達10%至20%的利潤。台南市第二警分局表示，男網友還要求徐女下載投資App進行註冊，他再進行後續的代操作業。徐女不疑有他，便前往銀行，準備提領美金，交給到府收款的專員投資。所幸銀行行員察覺異狀通報警方，聯手及時勸阻女子提款，也成功攔下了這場網路騙局。

第二警分局表示，轄區海安派出所所長顏呈叡、警員黃順發等，前（11）日下午1時許，接獲轄內中西區西門路2段1家銀行員通報，1名徐姓女子打算提領美金1萬2000元，折合新台幣約37萬餘元。員警到場與行員共同關懷徐女提款用途，而女子則表示，是為了交給網路上認識的友人，進行虛擬貨幣投資。

警方分析，近來比特幣等虛擬貨幣，價格跌幅趨緩，吸引了許多民眾躍躍欲試，想趁機投入資金大賺一筆。而詐騙集團也看準這波熱潮，利用網路交友方式，設下假投資陷阱。

警方表示，員警進一步了解，徐女是在網路上認識了男性友人，男網友聲稱可以幫徐女「代操」虛擬貨幣，但最低投資門檻為1萬美金，而且有高達10%至20%的高額利潤。顏姓所長與黃姓警員等，研判這就是假交友假投資類型的詐騙手法，立即苦口婆心的宣導，近期常見的詐騙手法和真實案例。

警方強調，詐騙集團常利用「高報酬、穩賺不賠」的口號，引誘民眾投入金錢到來路不明的平臺，或交給陌生人代操，一旦款項交出，就會血本無歸。也呼籲，網路交友要保持警惕，任何聲稱能協助「代操」虛擬貨幣、保證高利潤的投資，都極有可能是詐騙陷阱。

照片來源：台南市警方提供

